Ciąża to przyjemny czas, w którym kobieta czuje się wspaniale? Bzdura – przynajmniej według tej przyszłej mamy, która bez ogródek przyznała, jak trudnym doświadczeniem jest dla niej ten stan.

Rhiannon Abraham swoim postem na Instagramie przełamała tabu i otwarcie wyraziła swoje niezadowolenie wynikające z bycia w ciąży. Kobieta zaznaczyła, że chociaż lubi czuć ruchy dziecka i jest wdzięczna za to, że będzie mamą, to nie lubi być w ciąży. Dlaczego?

Naprawdę nie uwielbiam być w ciąży, ale chcę mówić 'Och, uwielbiam to! To takie piękne!'. Ale wcale tak nie czuję (nie zrozumcie mnie źle, proszę, jestem wdzięczna, że mogłam zajść w ciążę) i najbardziej na świecie chciałabym to uwielbiać, ale tak nie jest. Nie lubię tych zmian, hormonów, bólu, mniejszej niezależności itd.

Wiele kobiet napisało pod zdjęciem Rhiannon, że czuje tak samo i cieszy się, że ktoś powiedział głośno o wadach bycia w ciąży. W mediach bowiem stan ten często się idealizuje, a młode kobiety nie zdają sobie sprawy, że nie jest wyłącznie pozytywnym doświadczeniem. Gdy same zachodzą w ciążę i zauważają zmiany w swoim ciele, mogą – podobnie jak Rhiannon – czuć, że skoro od początku narzekają na bycie w ciąży, to znaczy, że nie chcą dziecka lub będą złymi matkami. A to nieprawda.