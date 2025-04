O przewlekłym zapaleniu zatok mówimy wtedy, gdy choroba powtarza się co kilka tygodni albo symptomy utrzymują się dłużej niż 10-12 tygodni.

Objawy

Są mniej nasilone niż w przypadku ostrego stanu zapalnego. Zwykle pojawiają się:

bóle głowy – charakterystyczny ucisk lub rozpieranie u nasady nosa;

– charakterystyczny ucisk lub rozpieranie u nasady nosa; obrzęk śluzówki , czyli trudności z oddychaniem przez nos;

, czyli trudności z oddychaniem przez nos; chrząkanie i pokasływanie ;

; napady suchego kaszlu ;

; wydzielina , która spływa z nosa do gardła (powoduje ataki kaszlu w nocy);

, która spływa z nosa do gardła (powoduje ataki kaszlu w nocy); zaburzenia węchu ;

; chrapanie , oddychanie ustami, bezdech senny;

, oddychanie ustami, bezdech senny; czasami krwawienie z nosa

Groźne powikłania

Dolegliwości te zwykle nie są na tyle dokuczliwe, by uniemożliwiały normalne funkcjonowanie, np. chodzenie do pracy. Dlatego łatwo je zlekceważyć. To pułapka! Przewlekłe zapalenie zatok wymaga leczenia. Ze względu na lokalizację infekcja może spowodować powikłania oczodołowe (ropień podokostnowy, zapalenie nerwu wzrokowego, przebicie zatoki czołowej oraz ropowicę oczodołu) i wewnątrzczaszkowe (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie szpiku kości czaszki).

Leczenie

Jeśli podejrzewasz, że twoje dolegliwości związane są z zapaleniem zatok, poproś lekarza pierwszego kontaktu o skierowanie do laryngologa. W oczekiwaniu na wizytę możesz działać sama. Pomogą ci inhalacje ziołowe (np. z dodatkiem olejku tymiankowego lub sosnowego), nagrzewanie czoła lampą typu Sollux oraz leki o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym (np. Nurofen, Ibum).

Laryngolog nim zaleci ci leczenie skieruje cię na badania. Aby stwierdzić w jakim stanie są zatoki, trzeba wykonać m.in. badanie obrazowe (tomografię lub rezonans) oraz pobrać wymaz (dzięki niemu będzie wiadomo, jakie bakterie zaatakowały). Jeśli lekarz zdecyduje, że sama antybiotykoterapia wystarczy, przygotuj się na zażywanie leków nawet przez 4 tygodnie. Jeżeli uzna, że konieczny jest zabieg, lepiej się temu poddaj. Nie martw się – nowoczesne operacje czyszczenia zatok przeprowadza się endoskopowo (także w ramach NFZ).