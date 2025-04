Jeśli myślisz, że na ciążę po 40-tce jest już za późno, że dziecko powinno mieć młodszych rodziców, to pomyśl, że w województwie warmińsko-mazurskim na świat przyszedł właśnie chłopiec, syn 36-latki i 81-latka.

Najstarszy ojciec w Polsce ma 81 lat

Taką informację podał "Tygodnik Szczytno". Andrzej Słupecki z Pasymia udowadnia, że wszystko jest możliwe. Zadziwił wszystkich i w wieku 81 lat został ojcem. "Czuję się spełniony", powiedział w rozmowie z dziennikarzem. Andrzej Słupecki przeżył drugą wojnę światową. Chciał zostać aktorem. Wyjechał do Stanów Zjednoczonych i tam pracował dla National Geographic. Gdy wrócił do kraju kupił... kościół. W końcu osiadł w Pasymiu ożenił się. I właśnie urodził mu się syn.

- Ojcostwo w moim wieku to naprawdę cudna sprawa – mówi z uśmiechem pan Andrzej. - Jestem spełnionym mężczyzną. Niezwykłe życie przychodzi, inne odchodzi...

Historia Andrzeja Słupeckiego

Jak będzie wyglądało dzieciństwo Piotrusia, syna pary? Pan Andrzej chce mu zapewnić wszystko, co najlepsze. Sam nie miał zbyt łatwego dzieciństwa, bo przypadło ono na okres II wojny Światowej. - To były bardzo trudne czasy – wspomina pan Piotr. - W wieku ośmiu lat, jako dzieciak, który ledwie nauczył się czytać, brałem udział w Powstaniu Warszawskim, byłem kurierem, roznosiłem listy, ulotki pomiędzy kamienicami. I te cywilne, i te wojskowe.

Kiedy powstanie upadło pan Piotr trafił wraz z matką do Kielc. Podczas marszu wysiedlonej ludności ze stolicy rozdzielony został z ojcem, który trafił do Oświęcimia, a zmarł pod koniec wojny. - Miałem bardzo dobry kontakt ze swoim ojcem. Wtedy na tej drodze, to było w Pruszkowie, widziałem go ostatni raz.

Po wojnie mały Piotr ze swoją mamą wrócili do Warszawy, ale szybko znalazł inne marzenie: aktorstwo. - Zostałem adeptem sztuki aktorskiej w teatrze w Zielonej Górze. Potem był teatr w Grudziądzu. W wieku 20 lat zdałem maturę eksternistycznie.

Gdy Piotr Słupecki nie odniósł spektakularnego sukcesu jako aktor udało mu się wyjechać do USA. - Udało, bo to nie były czasy, jak dziś, że się po prostu jedzie – wspomina pan Piotr. - Trzeba było się nieźle nakombinować. Był to 1967 rok.

Ja miałem już 73 lata, ona 28. Ale ta różnica nie przeszkadzała nam.

W Stanach Zjednoczonych pan Piotr pracował z National Geographic. - Robiłem zdjęcia, za które naprawdę nieźle płacili, a przy okazji mogłem pozwolić sobie na podróżowanie – mówi. W Stanach żyło się dobrze, ale los był na tyle przewrotny, że w 1978 rok pan Piotr wrócił do kraju. - Jeśli tego bym nie zrobił, to ówczesne państwo zabrałoby mi moje mieszkanie w Warszawie, a czułem do niego ogromny sentyment – wspomina w rozmowie z Tygodnikiem.

Pan Piotr osiadł w Pasymiu, z którym związany i tak był już od 1981 roku. - Miałem tam całoroczny domek i uciekałem, aby odetchnąć – mówi. - Żyłem naturą. Samotnie. Z czasem zaczęło brakować tej drugiej połowy. W 2009 roku przez internet poznałem swoją dzisiejszą żonę Beatę. Ja miałem już 73 lata, ona 28. Ale ta różnica nie przeszkadzała nam. Rosła między nami sympatia. W 2013 roku wzięliśmy ślub w Warszawie. Z czasem zaczęliśmy myśleć o dziecku. Trzy lata później nasze marzenie się spełniło. 12 kwietnia tego roku urodził się nasz synek Piotruś. Ja mam 81 lat, żona 36. Czuję się spełniony. Wiem, że w tym wieku powinienem bawić wnuki, może nawet prawnuki, ale uwierzcie mi nie ma nic piękniejszego niż ojcostwo. Nawet takie późne.

Ile lat ma najstarszy ojciec na świecie?

Za najstarszego ojca świata uznawany jest 96-letni Ramdżit Raghav z niewielkiego stanu Harijana w północnych Indiach. Spłodził syna, gdy miał 96 lat. Julio Iglesias Senior, ojciec muzyka Julio i dziadek Enrique, z pierwszego małżeństwa miał już dwójkę dzieci, a po śmierci żony ożenił się powtórnie i w wieku 89 lat znów został ojcem.

Można? Można...

