Wyobrażacie sobie życie bez smarfona? My też już nie. A pomyśleć, że jeszcze kilkanaście lat temu, żadna z nas nie pomyślałaby, że telefon komórkowy jest nam do czegokolwiek potrzebny. Teraz telefon już nie służy nam tylko do dzwonienia i wysyłania smsów. Najważniejsze są aplikacje. Jakie są te najpopularniejsze?

10. Endomondo

Jedna z najpopularniejszych aplikacji dla ludzi kochających sport. Rejestruje przebyty dystans i pokazuje go na mapie, podaje czas, liczbę spalonych kalorii, a dodatkowe dane uzyska po założeniu kompatybilnego pulsometru.

9. McDonalds

Dla wszystkich często podróżujących i nie tylko. Oficjalna aplikacja znanej sieci pozwala między innymi szybko zlokalizować restaurację w pobliżu i wyznaczyć do niej trasę. Jednym z podstawowych celów istnienia aplikacji jest informowanie o aktualnych promocjach w McDonald's.

8. Messenger Lite

Odchudzona wersja najpopularniejszego komunikatora internetowego jest oficjalnie dostępna w Polsce dopiero od końca kwietnia. Zdążyła już zaskarbić sobie miłość użytkowników Androida, dla których standardowy Messenger jest zbyt przeładowany dodatkami.

7. OLX

Najpopularniejszy serwis z darmowymi ogłoszeniami. Nic dziwnego, że chcemy z niego korzystać również z poziomu naszego smartfona.

6. Instagram

Aplikacja stworzona w 2010 roku, przejęta dwa lata później przez Facebooka. Zgodnie z danymi z końca kwietnia 2017 roku średnia liczba aktywnych użytkowników miesięcznie korzystających z Instagrama przekroczyła poziom 700 mln.

5. Facebook

Czy jest ktoś jeszcze na świecie, kto Facebooka nie ma?!

4. WhatsApp Messenger

Wprowadzony na początku 2009 roku komunikator WhatsApp Messenger został przejęty przez Facebooka. Od kwietnia ubiegłego roku obsługuje szyfrowanie transmisji, wiadomości oraz przesyłanych plików. Użytkownicy wykorzystują WhatsAppa nie tylko do rozmów tekstowych. Aplikacja bardzo często służy do połączeń wideo oraz połączeń głosowych. Liczba aktywnych użytkowników komunikatora przekroczyła poziom 1,2 mld.

3. Snapchat

Pierwsze wydanie aplikacji ujrzało światło dzienne we wrześniu 2011 roku. Początkowo skupiało się wyłącznie na przesyłaniu zdjęć między użytkownikami. Dopiero w październiku 2013 roku wprowadzono rozwiązanie My Story. Średnia miesięczna liczba użytkowników oscyluje w okolicach 300 mln.

2. Klub Rossmann

Oficjalna aplikacja znanej sieci drogerii to największe zaskoczenie tego rankingu. Ale nic dziwnego, która z nas nie chce być na bieżąco ze zniżkami i promocjami na kosmetyki?

1. Facebook Messenger

Z Messengera korzysta średnio miesięcznie ponad 1,2 mld użytkowników. Czy trzeba tu coś dodawać?