1. Standardy okołoporodowe w Polsce ulegną zmianie na gorsze. Kobiety będą w tym czasie pozbawione intymności. Między innymi nie będą mogły liczyć na podstawowy sprzęt, dzięki któremu mogłyby pielęgnować noworodki, na anestezjologa i na kontakt „skóra do skóry” z dzieckiem po porodzie przez 2 godziny.

2. W Szwecji jest zatrważająco wysoki odsetek molestowania i gwałtów na kobietach. W dużej mierze przyczyną są imigranci. W związku z tym kobiety w tym kraju noszą opaski z napisem "Nie dotykaj mnie", by wysłać jasny komunikat do potencjalnego oprawcy...

3. Mizoginistyczny Iran został przyłączony do ONZ Kobiety - podmiotu Organizacji Narodów Zjednoczonych, która sprawuje pieczę nad równością płci i prawami kobiet.

4. 3 października tego roku kobiety zorganizowały "Czarny protest" przeciwko nowej ustawie antyaborcyjnej. W blisko 100 miastach w Polsce kobiety wyszły na ulice, by walczyć o swoje prawa. Do protestu Polek przyłączyły się również kobiety z innych krajów.

5. Badanie przeprowadzone w 2016 roku na 30,000 mieszkańcach Unii Europejskiej (obu płci) wykazało, że aż 27% osób uważa, że gwałt jest dopuszczalny i można go usprawiedliwić. Dla przykładu 60% ankietowanych z Rumunii uważa, że gwałt jest OK (?!)

6. Prezydentem Stanów Zjednoczonych został seksista Donald Trump. Znany z całkowitego braku szacunku do kobiet.

Jeśli moja córka byłaby molestowana w pracy, powiedziałbym jej, by po prostu z niej odeszła.

7. Rząd wstrzymał dotacje państwowe na program refundowania in vitro. Dzięki tej metodzie dotychczas urodziło się ponad 5300 dzieci w Polsce. In vitro jest jednak bardzo drogą metodą zapłodnienia i bez pomocy państwa wiele bezdzietnych par nie będą miały szans na stworzenie rodziny.

8. W 2016 roku żadna kobieta nie została nominowana do nagrody Nobla. W ogóle w historii tylko 48 kobiet zostało nagrodzonych, co stanowi zaledwie 5% laureatów od 1901 roku.

9. Ataki terrorystyczne, do których przyznaje się Państwo Islamskie przyczyniły się do tego, że muzułmanki noszące hidżaby stały się celem. Niestety to one są piętnowane przez społeczeństwo w Europie. Wszyscy pamiętamy sytuację na plażach Riwiery Francuskiej, gdzie zabroniono wstępu kobietom w tradycyjnych, muzułmańskich strojach.

10. Nawet kobietą roku magazynu Glamour został lider zespołu U2 Bono! ;)

Miejmy nadzieję, że przyszły rok będzie bardziej przychylny dla kobiet, które niestety wciąż muszą walczyć o swoje prawa nawet w Europie. Jesteśmy jednak optymistyczne. #GIRLpower