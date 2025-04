Marka THINX wymyśliła alternatywę dla tamponów, podpasek i cieszącej się coraz większą popularnością kubeczków menstruacyjnych. Firma ze Sri Lanki stworzyła rewolucyjne majtki, które mają poprawić komfort w czasie miesiączek, a do tego mogą całkowicie zastąpić wszelkie dotychczas znane formy rozwiązań higienicznych, które stosujemy podczas okresu.

Marka zapewnia, że nie ma mowy o tym, by czuć się w nich jak pieluszce. Nie będziemy również pływać we własnej krwi - bo takie są najczęstsze obawy potencjalnych klientek.

Tampony, podpaski czy kubeczek menstruacyjny?

Majtki menstruacyjne - czy to rzeczywiście działa?

Każda para składa się z czterech ultracienkich warstw, które pełnią różne funkcje. Pierwsza z nich odprowadza wilgoć, aby dawać poczucie suchości. Druga chroni przed bakteriami i niweluje nieprzyjemny zapach. Trzecia jest całkowicie odporna na przeciekanie, dzięki czemu nie musimy rezygnować z aktywności fizycznej. Ostatnia, przylegająca do skóry, jest ze specjalnej bawełny, która chroni przed podrażnieniami i zanieczyszczeniami.

Wszystkie wyglądają jednak jak normalna bielizna, więc nie powinny wzbudzać żadnego zainteresowania, gdy będziemy się na przykład przebierać w miejscach publicznych. Marka oferuje różne modele dostosowane do obfitości krwawienia - niektóre są na tyle chłonne, że są w stanie zastąpić nawet dwa tampony.

6 największych mitów o menstruacji

Na ten nietypowy pomysł wpadły siostry bliźniaczki - Miki i Radha Agrawal wraz z przyjaciółką Antonią. Punktem wyjścia okazała się dla nich podróż Miki do Południowej Afryki oraz spotkanie z 12-letnią dziewczynką. Tym, co zaskoczyło Miki był fakt, że dziewczynka – mimo, że był środek tygodnia, nie poszła do szkoły. Na pytanie, dlaczego opuszcza zajęcia, ta odpowiedziała, że to jej "tydzień wstydu".

Po powrocie Miki, Randha i Antonia postanowiły zgłębić temat, dzięki czemu dowiedziały się, że 100 milionów dziewcząt i kobiet na całym świecie opuszcza zajęcia szkolne właśnie z powodu okresu, a dokładnie - braku środków higienicznych, które pozwoliłyby im wyjść z domu w czasie miesiączki.

