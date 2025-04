Na razie musimy zapomnieć o podróżach samolotem. Zakaz lotów został znów przedłużony

Zakaz lotów międzynarodowych miał potrwać do 9 maja. Premier podjął jednak decyzję, że należy go przedłużyć, by zapewnić Polakom bezpieczeństwo w podróży. Sprawdź, kiedy samoloty znów wzbiją się w niebo.