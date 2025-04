Parę dni temu można było porównać komunię do wieczoru panieńskiego, a teraz - do wesela. Z przytupem. Bowiem na jednej z nich pojawił się zespół disco-polo. I dał koncert.

Może nie byłoby całego szumu, gdyby muzycy z zespołu disco polo Piękni i Młodzi nie pochwalili się występem podczas imprezy z okazji pierwszej komunii świętej. Fragment muzycznego show udostępnili na swoim Facebooku (obserwuje ich blisko 300 tys. internautów). W sieci zamieścili wideo z podpisem "Pierwsza Komunia Natalki" bez jakiejkolwiek refleksji. Zlecenie, to zlecenie, prawda? Jednak nawet ich fani nie kryli oburzenia.

