Niektóre kieliszki i większość szklanek można myć w zmywarce, ale nie wszystkie. Jeżeli wkładasz szkło do zmywarki, to dodaj mniej detergentu niż przy myciu garnków i codziennych talerzy, aby szkło nie matowiało. Detergenty do zmywarek są, niestety, dość agresywne. Warto też zrezygnować z funkcji suszenia i wypolerować kieliszki i szklanki ręcznie. Wtedy smug nie będzie. Szkła kryształowego i dekorowanego nie należy nigdy myć w zmywarce.

Mycie kieliszków i szklanek

Mało płynu, dużo wody

Szkło kryształowe, dekorowane i delikatne kieliszki na smukłych nóżkach. Myjemy tylko ręcznie, wkładając na dno zlewozmywaka coś miękkiego, np. silikonową wkładkę lub stary ręcznik. Woda powinna być dość gorąca, a detergentu bardzo mało. Odradzamy mycie kieliszków i szklanek zmywakami nasączonymi nie rozcienczonym detergentem. Lepiej wlać do komory zlewozmywaka wodę i dodać jak najmniej płynu. Do takiego roztworu wkladamy kieliszek i przecieramy go delikatnie miękkim zmywakiem. Potem obficie spłukujemy szkło wodą. Dzięki temu kieliszki i szklanki nie będą pachniały detergentem, który nawet, gdy jest minimalnie wyczuwalny, pogarsza smak trunków i napojów.

Polerowanie

Umyte kieliszki i szklanki stawiamy ostrożnie na ociekaczu lub rozłożonej na blacie bawełnianej ściereczce kuchennej. Gdy spłyną ze szkła kropelki wody, polerujemy kieliszki i szklanki suchą ściereczką. Również ściereczka do polerowania nie powinna pachnieć proszkiem lub płynem. Bardzo dobra jest z mikrofibry lub bawełny, ale wielokrotnie prana. Takie tkaniny nie pozostawiają kłaczków.

Plamy na szkle

Gdy na szklankach pozostanie osad po kawie lub herbacie, a na kieliszkach np. plama po szmince, użyj sody oczyszczonej, soku z cytryny, octu lub nawet płynu do mycia szyb. Jeśli zdecydujesz się na sodę, nasyp jej sporo (np. łyżeczkę) na wilgotną ściereczkę i pocieraj nią delikatnie szkło. Jeśli zdecydujesz się na któryś z płynów, skrop ściereczkę i delikatnie pocieraj. Potem dokładnie wypłucz naczynia w gorącej wodzie.

