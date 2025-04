Łódź znana jest jako miasto murali, po murach rysują i piszą tam chyba wszyscy. Pamiętacie nasz materiał o kibicach, prowadzących dialog społeczny na ścianach kamienic? Dlatego dla zakonników wybór takiej formy wyrazu wydał się dość oczywisty.

Murale nawiązują do wartości zakonnych i wizji św. Dominika, który zobaczył „wysokie, piękne drzewo, na którego gałęziach mieszkała wielka liczba ptactwa. Drzewo się zatrzęsło, a gnieżdżące się na nim ptaki uciekły”. Wizję tę ojciec Dominik przyjął jako znak do rozesłania braci po świecie. A misją Zakonu stało się - „iść aż na krańce świata, by głosić Ewangelię o miłości Boga do człowieka”.

Autorami murali są chrześcijańscy twórcy z grupy VeraIcon.

Od tego się zaczęło - różnorodne niebieskie ptaki siedzące na drzewku pomarańczowym rozlatują się na wszystkie strony, przypominając wezwanie zakonu do głoszenia Ewangelii. Las dokoła symbolizuje świat.

Ul. Pomorska. Autorki Ola Adamczuk i Paulina Nawrot.

Aby lepiej wyrazić ideę projektu, artyści i Ojcowie Dominikanie postanowili przedstawić lecące niebieskie ptaki także na innych ścianach.

Ul. Próchnika. Autorzy Konrad Koch i Karolina Tłuczek. Fot. Kamil Holwek, 8B Team.

Ul. Próchnika. Autorka: Ola Adamczuk.

Tu św. Dominik czyta Biblię. Ptaki przed nim wyrażają duchowy sens lektury. Kontemplacja je przemienia, wylatują bardziej żywe, prawdziwe. Wylatują, aby przekazać nowinę dalej.

Ul. Wolczanska. Autorka Paulina Nawrot.

Ptaki budujące wspólnie wielkie gniazdo symbolizują wspólnotę - kościół.

Ul. Gdańska. Autor Maciej Pisiałek.

Walka duchowa.

Ul. Żeromskiego. Autorka Małgorzata Wysocka.

Ostatni z serii.

Ul. Legionów. Autorka Jadwiga Hardt.

Ten oryginalny projekt jest w trakcie realizacji, część z tych fotografii to jeszcze projekty. Jeśli chcecie wesprzeć tę inicjatywę, można to zrobić na stronie www.lodz.dominikanie.pl

Lub wysłać przelew:

36 1090 2705 0000 0001 0339 5965

Klasztor Ojców Dominikanów w Łodzi

Bank Zachodni WBK S.A. 5 Oddział w Łodzi

z dopiskiem „MURALE”

