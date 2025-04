„Moja córka nie jest downem”. Inicjatywa More Alike Than Different

Ile razy zdarzyło Ci się nazwać dziecko z zespołem Downa - po prostu „downem”? Być może zrobiłaś to nieświadomie lub zwyczajnie użyłaś skrótu myślowego. Prawdopodobnie nie pomyślałaś, co czują rodzice takiego malucha. Przeczytaj, żeby przekonać, że to, jak mówimy o niepełnosprawnych, ma znacznie!