Jedni uważają, że jest piękna i nietuzinkowa, inni mają ją za wybryk natury. Kim jest Sophia Hadjipanteli i dlaczego wzbudza tyle emocji?

Wbrew kanonom

W starożytności monobrew, czyli zrośnięcie brwi, było uważane za coś pożądanego i atrakcyjnego. Współcześnie w świecie Zachodu dąży się jednak raczej do tego, by były one równe, wygładzone i zdecydowanie od siebie oddzielone. W latach 90. zapanowała wręcz moda na supercienkie brwi, a kilka lat później stawialiśmy już na większą naturalność. Wciąż jednak wiele z nas, kobiet, nie wyobraża sobie zapuszczania krzaczastych brwi i decyduje się na ich regulowanie za pomocą pęsety lub wosku.

Sophia Hadjipanteli wyłamuje się z tego kanonu – ta nietypowa modelka o grecko-cypryjskich korzeniach zasłynęła niedawno na Instagramie swoimi przyciągającymi wzrok zdjęciami. Pierwsze, co rzuca się na nich w oczy, to ciemne, krzaczaste brwi, których kolor jest dodatkowo podkreślony (Sophia przyznała, że je przyczernia, by podkreślić ich kształt). Wiele osób pisze, że jej image przypomina im Fridę Kahlo!

Zobaczcie zdjęcia Hadjipanteli w naszej galerii. Dlaczego zdecydowała się na taki wygląd?

