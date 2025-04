Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów Sacroexpo - pod tą długą nazwą kryją się największe w Polsce targi budownictwa i wyposażenia kościołów. Podczas wydarzenia, oprócz elementów dekoracyjnych i dewocjonaliów, można znaleźć także ornaty. Tegoroczna edycja była już siedemnastą.

W tym roku z okazji swojego 30-lecia kapłaństwa pomysłowy ksiądz Marek Wójcik, proboszcz w parafii Pasztowa Wola koło Iłży i założyciel marki Haftina, postanowił zaprezentować na wybiegu kolekcję swoich najciekawszych projektów. Były inspirowane szczególnymi momentami jego życia, fascynacją modą i różnymi krajami.

fot. screen Youtube

Spośród 300 szat, które stworzył własnoręcznie, musiał wybrać 13 najlepszych. Choć na pierwszy rzut oka większość z nas jest przekonana, że te oryginalne projekty to jedynie eksponaty, nic bardziej mylnego - wszystkie prezentowane ornaty służą do odprawiania mszy świętej. Z wyglądu naruszają one przyjętą konwencję kroju czy kolorystyki, mimo to są już księża, którzy je noszą.

Kontrowersje wzbudza również fakt, że w tym roku projekty zaprezentowali nie modele, a piłkarze z drużyny MKS Piotrkowianin z Piotrkowa Trybunalskiego.

Co znajdziecie na targach? Złocone i zdobione cennymi kamieniami naczynia liturgiczne, witraże, ręcznie szyte, przetykane złotymi nićmi szaty, stylowe kościelne meble, rzeźby, dewocjonalia oraz nowoczesne organy, sprzęt do nagłośnienia, ogrzewania świątyń, bogato zdobiona porcelana. Przepych, przepych i jeszcze raz przepych.

fot. screen Youtube

Wystawcy nie zgadzają się z postawą obecnego papieża Franciszka, która według nich "promuje dziadostwo". Mała dbałość o wygląd duchownych, którą pokazywał szczególnie na początku pontyfikatu, podobno "nie służy pogłębianiu religijności wiernych".

Na targach pojawiła się nawet "wyjątkowa" okładka Pisma Świętego. Kosztuje 3690 złotych. Skąd ta cena? Jest ręcznie wyszywana i bogato zdobiona. Jest też krzyż za 24 tysiące złotych. Najdroższy ornat kosztuje 2700 złotych. Zrobione są z delikatnego jedwabiu, wełny i pięknie haftowane, ręcznie lub maszynowo.

