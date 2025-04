W dobie Internetu mogłoby się wydawać, że gry planszowe odeszły do lamusa. Nic bardziej mylnego!

W każdej wolnej chwili gram z moją przyjaciółką Wiktorią w Scrabble. Jeśli gramy w domu, wybieramy Scrabble klasyczne (Original). Ostatnio jednak gramy w Scrabble Towers. Ta wersja jest o tyle fajna, że zamiast na tradycyjnej, dość sporej planszy, płytki układa się na niewielkich rozmiarów podstawce, w górę. Dzięki temu możemy grać w nie nie tylko w domu, ale zabrać je tam, gdzie chcemy. - mówi Natalia.

Czas przy grze płynie szybko, poza tym jest zabawnie, a szukanie w pamięci słów jest super siłownią na mózgu. Scrabble do niedawna były uważane za rozrywkę zarezerwowaną dla wąskiej grupy amatorów. Coraz częściej jednak urozmaicają spotkania towarzyskie młodych ludzi, nawet tych którzy wcześniej byli zdania, że to zabawa nie dla nich.

Jak widać, dorastają kolejne pokolenia, dla których Scrabble to wciągający i naturalny pretekst do wspólnej rozrywki. Gry planszowe czasem kojarzą się z dziecinadą, nudą albo w ogóle o nich zapominamy. To błąd!

Okazuje się bowiem, że Scrabble to przede wszystkim intelekt, wiedza, spryt i wyobraźnia. Dlatego może warto czasami zamienić wirtualne postacie na żywych ludzi.