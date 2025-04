Miriam Shaded ogłosiła bojkot wody mineralnej Żywiec Zdrój. Powód? Na etykiecie butelki dopatrzyła się półksiężyca - symbolu religii muzułmanów. Producent zapewnia, że grafika odnosi się do biwakowania, ale znanej ze swojej niechęci wobec islamu Shaded, takie tłumaczenie nie przekonuje.

Na swoim profilu na Facebooku prezeska Fundacji Estera napisała:

Nie wiem jak wy, ale ja już nie kupuje... Dla mnie symbole mają znaczenie. Jak krzyżyk na piersi jak obrączka na palcu. Ponadto lepiej dla naszej gospodarki kupować polskie produkty.

Co więcej, jej zdaniem całe zdarzenie ma jeszcze jedno dno - spółka Żywiec Zdrój jest częścią grupy Danone. Jej główna siedziba znajduje się we Francji, a ta „przechodzi akurat niezwykłą zmianę kulturową i społeczną". To zdaniem działaczki dowód, że „francuskie koncerny chcą się przypodobać wyznawcom Allaha" i że „wyznawcy Allaha w firmie Danone stanowią większość, niż zwykli francuscy obywatele z pozostałych wyznań".

fot. ONS.pl

Co na to Żywiec Zdrój? Producent wody odniósł się do zarzutów Shaded, podkreślając, że symbol półksiężyca ma nawiązywać jedynie do biwakowania nocą. W oświadczeniu spółka napisała, że:

Na etykiecie znajduje się na symbol namiotu, księżyca i trzech gwiazd oraz napis Z wodą w plecaku na super biwaku. Z zaskoczeniem przyjęliśmy więc inną interpretację, tym bardziej że jedyną naszą intencją było przypominanie o zdrowym nawodnieniu podczas wakacyjnych aktywności.

Mimo tłumaczenia, Miriam Shaded obstaje przy swoim.

Starają się mi Państwo wmówić, że taka wielka międzynarodowa korporacja jak Danone zapewne zatrudniająca jednych z najdroższych ekspertów ds. marketingu i PR na świecie nie wie, co to jest marketing perswazyjny i inżynieria emocji? Wkomponowywanie symboli ideologii w produkt jest swego rodzajem manifestacją, propagowaniem i promowaniem konkretnych idei, które te symbole za sobą niosą.

Musimy przyznać, że niektórych bardzo ponosi fantazja. I na upartego, we wszystkim można doszukać się każdej, wymyślonej przez siebie interpretacji.