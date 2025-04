Kwestie związane z edukacją seksualną dzieci i młodzieży, w tym informowania ich o ideologii gender od wielu lat stanową kość niezgody w polskim społeczeństwie. Część rodziców i polityków uważa, że zajęcia tego typu powinny być obowiązkowe z systemie nauczania, część jest temu absolutnie przeciwna, bo uważa, że jest to zbędna seksualizacja dzieci.

Do grona osób, które nie zamierzają pozwolić na edukowanie młodzieży na temat LGBT czy ideologii gender, jest minister edukacji Dariusz Piontkowski. W rozmowie z telewizją Trwam przyznał, że resort edukacji zamierza za wszelką cenę chronić dzieci przed ideologią genderową.

Minister zaznaczył, że jeśli w ogóle, to takie zajęcia mogłyby odbywać się wyłącznie na zajęciach dodatkowych. Zdaniem Piontkowskiego organizacje lewicowe próbują „postawić świat na głowie i wmówić młodym ludziom, że ważna jest ich seksualność bez żadnej odpowiedzialności”.

Piontkowski podkreślił, że obecnie dyrektor szkoły, który będzie chciał wprowadzać takie zajęcia narażony jest na odpowiedzialność. Wyjaśnił, że kurator w ramach nadzoru może najpierw zażądać od samorządu niedopuszczenia do organizacji takich zajęć, a jeżeli dyrektor nie zastosuje się do zwolnienia prowadzącego placówkę.

W tej chwili są już narzędzia do tego, aby to powstrzymać, a do tego każdy rodzic zgodnie z konstytucją, mając pierwszeństwo w wychowaniu dzieci, także przed szkołą, to on ostatecznie decyduje czy w różnego rodzaju zajęciach dodatkowych jego dziecko będzie brało udział czy nie. Bez zgody rodzica małoletnie dziecko nie może uczestniczyć w zajęciach dodatkowych. Każdy nauczyciel i każda organizacja, która chce prowadzić jakieś dodatkowe zajęcia, zwłaszcza dotyczące życia intymnego, życia społecznego są zobowiązani przedstawić dyrektorowi szkoły i rodzicom program zajęć. Jeżeli okaże się, że na zajęciach jest zupełnie co innego, to mają prawo do tego, aby dziecko nie uczestniczyło dalej w tych zajęciach

- wskazał Piontkowski