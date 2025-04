Jeszcze rano nic nie zapowiadało kłopotów. Patrycja jak co dzień zjadła śniadanie, odwiozła dzieci do szkoły i ruszyła do pracy. Gdy wchodziła z samochodu, przed jej oczami pojawiły się mroczki, błyski, zygzaki, jasne pasma. Myślała, że zbyt energicznie wysiadła zza kierownicy, ale gdy mijał czas, a problemy z widzeniem nie mijały, zaczęła się niepokoić. Po godzinie poczuła się lepiej – mroczki zniknęły. Niestety, radość nie trwała długo, bo pojawił się ból głowy – wyjątkowo silny, pulsujący, jednostronny. Patrycja była przerażona – nigdy wcześniej tak cierpiała. Każdy ruch sprawiał jej ból, męczyły zapachy, dźwięki, światło. Do tego doszły nudności. Lek przeciwbólowy, który przyjęła, lekko tylko nieco stłumił dolegliwości, które męczyły ją jeszcze przez kolejny dzień...

To, co przeżyła Patrycja, to klasyczny atak migreny. Choroba ta może pojawić się w każdym wieku, dlatego warto wiedzieć, jak sobie z nią radzić.

Co to za ból?

Migrena należy do tzw. samoistnych bólów głowy. Oznacza to, że dolegliwości nie są spowodowane innymi chorobami czy wadami budowy. Aby więc upewnić się, że rzeczywiście cierpisz na migreny, lekarz pierwszego kontaktu powinien skierować cię do neurologa, który zleci szczegółowe badania (np. tomografię). Pomogą one wykluczyć inne przyczyny bólu głowy, takie jak: tętniak, guz mózgu lub nadciśnienie.

Skąd się bierze?

Przyczyny bólu migrenowego nie są znane, choć istnieje na ten temat kilka teorii. Dowiedziono między innymi, że podczas ataku migrenowego naczynia krwionośne w mózgu najpierw gwałtownie się kurczą, a dopiero potem powoli poszerzają.

Po konsultacji z lekarzem zyskasz pewność, że cierpisz na migreny. Trzeba ustalić, co u ciebie może być przyczyną ataku. Przeanalizuj ostatnią dobę przed jego wystąpieniem: co jadłaś (migrenę często wywołują np. banany, kakao, sery pleśniowe), co piłaś, jaka była pogoda, czy byłaś zmęczona, zestresowana, który dzień cyklu miesiączkowego przypadał przed atakiem, czy przebywałaś długo w dusznym pomieszczeniu, miałaś mało ruchu, czułaś jakieś ostre zapachy.

Każdy szczegół jest ważny, bo niemal wszystko może spowodować atak migreny: zmiany hormonalne, emocje, pogoda, pokarmy.

Choroba neurologiczna

W ciągu ostatnich lat bardzo zmieniło się podejście, także specjalistów, do tego, czym tak naprawdę jest migrena. Obecnie lekarze uważają, że choroba ta nie wiąże się tylko z bólem. Jej mechanizm obejmuje cały mózg. Każdy atak pozostawia w nim mikrozmiany, które przypominają niewielki udar (choć nim nie są). Każdy następny napad migreny pogarsza sytuację –zmienionych obszarów w mózgu jest coraz więcej. By nie dopuszczać do takich powikłań trzeba leczyć migrenę – nie na własną rękę, ale pod okiem neurologa. Jeśli więc bóle głowy są bardzo silne lub pojawiają się częściej niż 2 razy w miesiącu, powiedz o tym lekarzowi.

Dopasuj lek do natężenia bólu

Sprawdź, która metoda walki z dolegliwościami będzie odpowiednia.

Aura

Wyzwalają ją silne zapachy (np. perfum, odświeżaczy powietrza), hałas. Podczas aury możesz widzieć migające, lśniące zygzaki przemieszczające się półkoliście, jasne mroczki. Zaburzenia te pojawiają się tylko w jednej połowie pola widzenia. Mogą towarzyszyć im zaburzenia równowagi, zawroty głowy, upośledzenie czucia po jednej połowie ciała, niedowłady, zaburzenia. Wszystkie te objawy ustępują, gdy pojawia się ból.

Co robić?

Jeśli to możliwe, postaraj się jak najbardziej wyciszyć i zrelaksować. Wybierz się na spacer do parku albo chociaż szeroko otwórz okno oddychaj głęboko (chodzi o to, abyś się dotleniła). Wypij napar uspokajający: wymieszaj po łyżce melisy, kozłka lekarskiego i chmielu. Łyżeczkę mieszanki zalej szklanką gorącej wody (ok. 80 st. C), zaparzaj 10 minut pod przykryciem. Przecedź. Pij ciepły napar.

Uwaga! Jeśli objawy aury trwają ponad godzinę lub nakłada się na nie ból głowy, jedź do szpitala. Być może to nie migrena, a udar!

Początek ataku

Pojawia się nagły ból. Zwykle koncentruje się w okolicy jednego oka lub skroni (u osób, które cierpią na migrenę z aurą – po tej samej stronie, po której pojawiały się mroczki i inne zaburzenia widzenia).

Ból nie jest zbyt intensywny – stopniowo narasta i rozlewa się po głowie. W tym momencie trzeba zacząć działać. To właśnie teraz są największe szanse na to, by skutecznie przerwać atak choroby. Im później się za to weźmiesz, tym więcej leków przeciwbólowych trzeba będzie przyjąć.

Co robić?

Wypij słodzoną czarną herbatę lub słabą kawę. Podniesie ona nieco pozom cukru we krwi i ułatwi krążenie krwi w mózgu. Może okaże się, że to wystarczy? Jeśli po kilku minutach ból nie minie, zażyj leki przeciwbólowe zawierające kwas acetylosalicylowy, paracetamol lub ibuprofen. Najlepiej, by były rozpuszczalne lub w postaci czopka. Jeśli to możliwe, połóż się w ciemnym pokoju, z zimnym okładem na głowie.

Kulminacja

Gdy nie zadziałasz dość szybko, ból będzie narastał. Stanie się pulsujący i bardzo silny. Nie możesz wtedy znieść nawet cichych dźwięków, słabych zapachów, światła. Masz nudności, torsje. Czasem drętwieją nogi i ręce, masz zawroty głowy, zaburzenia mowy. Dolegliwości są tak silne, że niemożliwe jest normalne funkcjonowanie – nie możesz pracować, zajmować się dziećmi, prowadzić samochodu. Jedyne o czym marzysz to zamknąć się w cichym ciemnym, chłodnym pokoju i zamknąć oczy...

Co robić?

Jeśli masz leki przepisane przez neurologa, jak najszybciej je przyjmij. Pamiętaj, nie możesz na własną rękę zwiększać dawki. To nie sprawi, że lek zadziała silniej, zwielokrotnisz tylko jego działanie uboczne. W leczeniu migreny obecnie najczęściej stosowane są tzw. tryptany, nowoczesne preparaty, które nie tylko zmniejszają ból, ale także objawy współtowarzyszące, tj. nudności, wymioty czy światłowstręt.

Po ataku

Zazwyczaj odczuwasz zmęczenie i jesteś osłabiona. Przez tydzień działasz nieco wolniej, możesz mieć problemy z koncentracją oraz niewielką nadwrażliwość na olejki eteryczne, np. zawarte w paście do zębów mentol i olejek miętowy. Jest też bardzo prawdopodobne, że atak choroby powróci w ciągu kilkunastu dni. Z badań wynika, że kolejne napady bólu migrenowego, jeśli występują niedługo po sobie, bywają silniejsze.

Co robić?

Aby szybciej wrócić do formy, wykorzystaj naturalne metody. Naturoterapeuci polecają napary z ziół: złocienia, pierwiosnka lekarskiego, stokrotki, owoców czarnego bzu. Możesz je pić osobno (2 łyżeczki ziół na szklankę wrzątku, zaparzaj przez 5 minut pod przykryciem) lub ich mieszanki. Sięgaj po nie 2-3 razy dziennie. Pomagają również masaże: opuszkami palców zataczaj koła i w ten sposób masuj cała głowę. Warto także delikatnie uciskać płatki uszu. I szybko reaguj na pierwsze objawy migreny – stosuj leki przeciwbólowe.