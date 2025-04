Nie wiedzieć czemu, do niedawna chętniej wieszaliśmy na ścianie afrykańskie maski niż ozdoby robione przez naszych twórców ludowych. Na szczęście zaczyna się to zmieniać. Mamy imponującą ilość folkowych motywów. Każdy z naszych najsłynniejszych regionów etnograficznych (Kaszuby, Kujawy, Kurpie, Łowicz, Podlasie, Podhale, Opoczno) słynie z innych haftów, wycinanek, chodników, rzeźb. Artyści stosują różną kolorystykę, jedni preferują kwiaty, inni ptaki, pasy, wzory geometryczne. Każdy więc znajdzie coś dla siebie. Zastosowane we wnętrzu z umiarem, w otoczeniu nowoczesnych sprzętów mogą dać bardzo interesujące efekty.

Sypialnia pod kogutami

Pomaluj wnętrze białą farbą. Również pościel i narzuta na łóżko warto, aby były białe. Na ścianie nad łóżkiem namaluj za pomocą szablonu kolorowy motyw ludowy. Podobny efekt dekoracyjny osiągniesz, przyklejając taką ludową naklejkę. Wstaw 2-3 stare przedmioty.



Folkowa łazienka

Jeśli wszechobecna w niej biel już trochę ci się z nudziła, lub chciałabyś zasłonić niemodne płytki na jednej ścianie, zdecyduj się na fototapetę w ludowy wzór. Jest ich dużo w sklepach internetowych. Oklejenie całej ściany: 80 –120 zł.



Parzenice na podłodze w salonie

Parzenica to charakterystyczny wzór góralski, wyszywany np. na spodniach. Firma Agnella oferuje miłośnikom folku dywan z takim wyrazistym motywem. Idealnie komponuje się z nowoczesnymi meblami o prostej formie, pozbawionych wzorów, w neutralnych barwach.



Przedpokój na ludowo

To pomieszczenie zwykle nie jest duże. Dlatego cała ściana, np. w łowicki wzór, mogłaby przytłaczać. Zdecyduj się na drobne elementy. Na prostym drewnianym wieszaku w przedpokoju powieś płócienną torbę z motywem kurpiowskiej wycinanki, a na górze ustaw niewielki łowicki obrazek. Różne motywy, ale pasują do siebie.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"

