Kraków na weekend - świetny pomysł. A wiecie, co obejrzeć, gdzie się zatrzymać, co zjeść i dokąd pójść na imprezę?

Do dawnej stolicy Polski zabrali nas Piotr Wojtasik - szef działu wideo Viva.pl oraz Marcin Ziółko - operator i montażysta z zaprzyjaźnionej redakcji Viva.pl.

Chłopaki w poprzednim odcinku odkrywali klimatyczne restauracje, kameralne kafejki i... świat luksusu, teraz pokazują miejsca idealne także dla zakochanych. Bo przecież Kraków to nie tylko zabytki, Wawel i Rynek.

To także stolica dobrego smaku, o czym przekonać można się w unikalnym koncepcie. Jest też coś dla miłośników kultury - zwiedzamy wnętrza teatru Juliusza Słowackiego.

A co gdy chwyci was głód - może wpadniecie do restauracji, w której jada słynny krytyk kulinarny Maciej Nowak?

A wieczorem - wiadomo - impreza. Nie sposób ominąć Kazimierza i kultowej knajpy Alchemia.

Warto to zobaczyć! I posmakować :)

