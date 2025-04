Nothing Else Matters, Enter Sandman, The Unoforgiven – to tytuły, które znają prawie wszyscy, niezależnie od tego, czy są fanami zespołu Metallica. Muzycy obecni są na scenie już od 1981 roku, przez wszystkie lata ciesząc się coraz większą sławą i uwielbieniem fanów. Choć metal nie jest rodzajem muzyki uwielbianym przez wszystkich, najbardziej znane kawałki nuci wielu! Legenda muzyki metalowej wystąpiła 28.04 w Krakowie, w ramach trasy koncertowej Worldwired, promującej najnowszy album Hardwired…To Self – Destruct.

Coś metalowego, coś lokalnego!

Oczekiwanie na występ gwiazdy wzbudzało wiele emocji już od momentu ogłoszenia, że zagra w Polsce. Bilety rozeszły się w ciągu kilku minut od uruchomienia sprzedaży, a ci, którym się nie udało, jeszcze przez długi czas szukali możliwości wejścia na koncert. Fani mogli śledzić występy kapeli za pośrednictwem YouTube, gdzie po każdym koncercie obecni na nim zamieszczali filmiki upamiętniające wydarzenie. W kilku krajach zespół, prócz swoich największych hitów i najnowszych kawałków, zagrał utwór kojarzony z danym krajem. W Czechach ze sceny wybrzmiał „Jożin z Bażin”, zaśpiewany w języku czeskim! Spekulacje polskich fanów nie milknęły – co Metallica zagra w Polsce?

Hołd dla Ryszarda Riedla!

Niemałym zaskoczeniem dla fanów był moment, w którym ze sceny padła zapowiedź „Wehikułu czasu” zespołu Dżem. Utwór został wykonany w języku polskim, co jeszcze bardziej wzmocniło podniosłą atmosferę wydarzenia. Fani nie kryli wzruszenia i radości, wykonując utwór razem z zespołem! To było niezapomniane wydarzenie pod każdym względem! Zobaczcie, jak wyglądało wykonanie „Wehikułu czasu” podczas koncertu w Krakowie!

