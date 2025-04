Śmieszne memy o kobietach krążą w necie. Chociaż nas wyśmiewają, to i tak klikamy, lajkujemy i udostępniamy na potęgę. Zawsze zastanawia mnie to, kto jest autorem tych zabawnych obrazków. Nie chodzi mi wcale o imiona i nazwiska, ale o płeć autora. Czy to mszczący się na kobiecych zachowaniach faceci, rewanżujący się ironiczną grafiką, czy może jednak same kobitki wizualizują swoje zachowania? Nie łatwo jest to sprawdzić, bo mem z reguły nie jest podpisywane, a jego funkcją jest parodiowanie rzeczywistości. Czy faktycznie jesteśmy takie, jak na "załączonych" obrazkach?

Reklama

Roszczeniowa trzydziestka: czujesz się gorsza? I dobrze!

Czego chcemy? Hmm ... NIE wiemy!

Kobiety znane są ze swojego niezdecydowania. Wybierając płaszcz, spędzamy w sklepie kilka godzin, nie umiemy szybko podjąć decyzji i często się rozmyślamy. Za to jeśli już czegoś chcemy (czegokolwiek, nawet jeśli same nie wiemy, co tym czymś jest) to chcemy tego tu i teraz! Natychmiast!

fot. widzialas.to

A jednak! Wiemy, czego chcemy.

Nie kwiaty, nie biżuteria, czy nawet przystojny książę z bajki. Kobietom w gruncie rzeczy chodzi o ... je-dze-nie! Bo jak wiadomo, człowiek głodny, człowiek zły.

fot. codzienny suchar

Cieszymy się z cudzego nieszczęścia?

Tu należą się słowa polemiki. Niektórzy twierdzą, że kobieta z kobietą się nie dogada, bo jedna drugiej zawsze czegoś zazdrości. Nowa sukienka, fenomenalna fryzura, czy cudowny chłopak bywają czasami powodami do prawdziwej zawiści. Z drugiej jednak strony nikt mi nie powie, że damska solidarność nie istnieje i że kobiety nie stoją za sobą murem, gdy sytuacja tego wymaga.

fot. kobieca logika

Bywamy niemiłe, bo mamy okres?

Zdenerwowana, zmęczona, wkurzona na wszystko i o wszystko! Dlaczego? Bo ma okres. Tak, czasem potrafimy zrobić całkiem niezłą wojnę o to, że partner za głośno oddycha lub że w ogóle oddycha!

fot. Demotywaroty

"Bo tak"

Dlaczego się gniewasz? Czemu tego nie zrobiłaś? Dlaczego nie odpisałaś na SMSa? "Bo TAK!" To dobry argument na wszystko. W każdej sytuacji. Dla każdej kobiety.

fot. Demotywatory

Roszczeniowa trzydziestka: Kierowcy idioci - jak ich rozpoznać na drodze

Zapamiętujemy?



Dobra pamięć, szczególnie do wszystkiego złego, co zrobili mężczyźni to nasz znak rozpoznawczy. Niby się nie obrażamy, ale jednak zapamiętujemy. Po co? Żeby użyć odpowiednich argumentów w najmniej oczekiwanym momencie.

fot. temysli.pl

Mamy supermoc?



Godzina o poranku potrafi zmienić niejedne brzydkie kaczątko w piękną księżniczkę. Kosmetyczka i śliczny strój działają jak różdżka dobrej wróżki. Czary mary, hokus pokus i ... jest!

fot. jestemzołzą.pl

Zadajemy się z DUPKAMI?



Kochamy "złych chłopców", z dobrymi się przyjaźnimy! Na zakończenie związku uwielbiamy miotać tekstem: "Może zostaniemy przyjaciółmi?". I najważniejsze - jesteśmy bardzo niezdecydowane, same nie wiemy czego chcemy i podejmujemy zupełnie inne decyzje, niż pierwotnie zamierzamy.

fot. Weselny Box.pl

Reklama

Jesteśmy chamskie???

Nie byłabym sobą bez tego mema. Postać Małej Mi z Muminków zawładnęła światem wielu kobiet (moim na pewno). Swoją sarkastyczną naturę i często wredny charakter usprawiedliwiamy szczerością.