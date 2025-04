Dostęp do marihuany leczniczej dla chorych

Wiceminister zdrowia Jarosław Pinkas uczestniczył w środę w posiedzeniu sejmowej podkomisji, która została powołana w celu rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomani. Dotyczyła ona tak zwanej marihuany medycznej, która jest pomocna w leczeniu m.in. ciężkiej padaczki i stwardnienia rozsianego.

Pinkas zaznaczył, że w pierwszej kolejności chce zapewnić chorym dostęp do preparatów z konopi poprzez dopuszczenie do wytwarzania preparatów farmaceutycznych z produktów sprowadzanych z zagranicy (lekarze mogliby wówczas ordynować sporządzenie leku recepturowego w aptece). W dalszej kolejności wiceminister planuje umożliwić prowadzenie kontrolowanych upraw konopi, które Narodowy Instytut Leków będzie mógł standaryzować i nadzorować.

To dobre wiadomości dla pacjentów oraz ich rodzin (także rodziców ciężko chorych dzieci), którzy do tej pory mieli utrudniony dostęp do leczenia marihuaną medyczną.

Marihuana - narkotyk czy lekarstwo?

W jaki sposób pomysł ma zostać wprowadzony w życie?

Wiceminister zaznaczył, że rozwiązanie ma być wprowadzone poprzez nowelizację ustawy dopuszczającej ziele i żywicę z konopi innych niż włókniste do tworzenia preparatów farmaceutycznych. Na początku mają one pochodzić z produktów zagranicznych.

Każdy lekarz w Polsce będzie mógł ordynować sporządzenie produktu recepturowego przez aptekę (…) O tym, kto będzie dostawał te preparaty, oczywiście będzie decydował lekarz

– powiedział Pinkas.

Narodowy Instytut Leków ma dystrybuować produkty lecznicze bądź przetwory roślinne z upraw konopi indyjskich do hurtowni i aptek.

Na końcu wiceminister dodał, że jednej rzeczy obiecać nie może: że preparaty z leczniczą marihuaną będą masowo przepisywane przez polskich lekarzy.

Czy medyczna marihuana faktycznie będzie dostępna i uprawiana na szeroką skalę w Polsce? Posłowie planują w najbliższym czasie omawiać zgłoszone w tym temacie poprawki i głosować w tej sprawie na kolejnym spotkaniu.

Marihuana lecznicza - czy i kiedy pomaga?