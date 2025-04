Dała nam życie, poświęcała się dla nas i kochała tak, jak tylko ona potrafi: mama. O matkach można powiedzieć i napisać wiele, ale słowa nie oddadzą tego, co zwykle do nich czujemy. I chociaż nie zawsze się z nimi dogadujemy, zwykle doceniamy to, co robiły dla nas przez lata: jak doglądały, opiekowały się nami i robiły wszystko w dobrej wierze, by nam było jak najlepiej.

Mama różnych kultur i ras

„Mama to miękkie ręce. Mama to melodyjny głos, to chuchanie na uderzone miejsce. Mama to samo dobro i sama przyjemność. Coś, co dobrze jest mieć w każdej chwili życia koło siebie, dookoła siebie, gdzieś na horyzoncie” – pisał Melchior Wańkowicz. Wygląda na to, że w każdej szerokości geograficznej znaczenie słowa „mama” jest takie samo.

Niezależnie od kraju i kultury, w której się wychowujemy, to właśnie mama jest dla każdego dziecka centrum wszechświata. To ona uczy, co warto robić, a czego unikać. Ona pokazuje, którą drogę wybrać i cierpliwie pociesza, gdy mimo jej zakazów zrobimy coś, czego później żałujemy.

Zebrałyśmy dla was kilkanaście zdjęć obrazujących matczyną miłość w różnych zakątkach świata. Rodzicielki na nich sportretowane z pewnością różnią się wyglądem od naszych mam, ale – co widać po fotografiach – podobnie jak one kochają swoje dzieci ponad wszystko.

