Rząd nie ustaje w staraniach, by obywatele regularnie dostawali informacje dotyczące przebiegu pandemii koronawirusa w Polsce. Mimo to w sieci nie brakuje wiadomości pochodzących z niesprawdzonych źródeł, które potęgują panikę. Zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy chętnie korzystają w mediów społecznościowych.

Żeby uciąć spekulacje i trafić do szerszego grona odbiorców, premier Mateusz Morawiecki zgodził się udzielić wywiadu jednemu z najpopularniejszych polskich YouTuberów, Karolowi Gązwie, który tworzy pod pseudonimem „Blowek”. Jego kanał śledzą ponad 4 mln osób.

W rozmowie z 24-latkiem premier obalił fake newsy dotyczące wirusa i rządkowych planów związanych z kwarantanną. Gązwa zapytał Morawieckiego m.in. o to, czy Warszawa jako miasto zostanie zamknięta.

„Wojsko nie wkroczy na ulice, Warszawa nie będzie zamknięta. Ale podstawową bronią przeciwko koronawirusowi jest to, żebyśmy nie ruszali się, jak najmniej przejeżdżali pomiędzy poszczególnymi miejscami. To jedyna rada, którą wszyscy epidemiolodzy nam dają. Jak najmniej kontaktu pomiędzy osobami”

YouTuber zapytał również polityka o to, czy uczniowie będą musieli "odrabiać" kwarantannę w wakacje oraz czy planowane jest przełożenie egzaminów maturalnych. Morawiecki potwierdził, że rząd nie ma takich zamiarów. Władze liczą na to, że szybka reakcja powoli na jak najszybszy powrót do normalnego trybu życia.

„My nie chcemy do tego doprowadzić, żeby przyrost zachorowań był tak gwałtowny, jak we Włoszech czy Hiszpanii. Stąd te wszystkie działania, które podjęliśmy prewencyjnie. Czy kolejne będą podjęte? Być może tak. Prawdopodobnie. Bo widzimy, że największe sukcesy odniosły takie kraje, jak Japonia czy Chiny, które absolutnie ograniczyły ruch do niezbędnego minimum, czyli wyjście do pracy czy sklepu”

- powiedział premier podczas wywiadu