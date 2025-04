Polki lubią gadżety. Te technologiczne również. Podążamy z duchem czasu, stawiamy na własny rozwój, jesteśmy wielozadaniowe i mobilne. Pracować możemy w zasadzie wszędzie. W domu, biurze, bibliotece, a nawet w samochodzie.

Reklama

Przez ostatnie 2 tygodnie testuję Huawei MateBook X. W zasadzie nie odstępuję go na krok :) Korzystam z niego w pracy, piszę na nim teksty, edytuję zdjęcia, słucham muzyki. W domu oglądam filmy, przeglądam sklepy internetowe. Zabieram go też na uczelnię i do biblioteki. Jednym słowem: tworzymy zgrany zespół. Za co uwielbiam Huawei MateBook X?

Wielkość i waga

Ultabook jest mniejszy od kartki w formacie A4, waży niewiele ponad 1 kg i mieści się niemal w każdej torebce. Dla mnie to ważne, bo mam problem z kręgosłupem, więc lekki ultrabook to dla mnie jedyne rozwiązanie.

Mobilność

Z ultrabooka można korzystać wszędzie! Dosłownie. Pisałam na nim artykuł nawet w samochodzie. Bateria trzyma ok. 6-8 godzin, więc nie muszę zabierać ze sobą ładowarki, a to znacznie ułatwia życie. I ogranicza stres :)

Elegancki design

Ultrabook jest stylowy i robi wrażenie! Będzie idealny dla bizneswomen, studentki, dziennikarki, czy młodej mamy.

Intuicyjność

Ultrabook pracuje na systemie Windows, czyli na moim ulubionym i chyba najbardziej intuicyjnym systemie komputerowym, jaki kiedykolwiek stworzono. Dodatkowo Huawei MateBook X posiada przycisk włączania, który wykrywa linie papilarne. To spore udogodnienie, bo nie trzeba zapamiętywać hasła.

Monitor

Urządzenie ma duży 13-calowy monitor, który delikatnie błyszczy. To, na co od razu zwróciłam uwagę, to bardzo wąskie ramki, które sprawiają, że ekran wydaje się jeszcze większy i przyjemnie ogląda się na nim filmy.

Pasywne chłodzenie

Huawei MateBook X się nie nagrzewa. Dla mnie to zupełna nowość, bo mój wcześniejszy laptop już chwilę po uruchomieniu stawał się bardzo ciepły.

Fot. Archiwum prywatne

[image id="426240" size="full" alt=""]

Reklama