Kwarantanna to nasza najlepsza broń przeciwko koronawirusowi. W końcu jeśli nie damy się mu rozprzestrzenić, nie zrobi tego. Dlatego właśnie warto urządzić sobie dobrowolną kwarantannę domową przez 2 tygodnie - niezależnie od tego, czy przebywaliśmy ostatnio w niebezpiecznych rejonach świata i mieliśmy kontakt z zakażonymi.

Osoby przebywające na kwarantannie bardzo często zapominają o bardzo ważnej rzeczy, o której nikt nie przypomina - odpowiednim nawodnieniu.

Wysuszona śluzówka jest bardziej podatna na patogeny - nie tylko koronawirusa, ale i inne wirusy, bakterie, a także grzyby. Dlatego właśnie bardzo ważne jest, by odpowiednio nawadniać organizm - szczególnie, jeśli pracuje się z odkręconym grzejnikiem lub włączoną klimatyzację.

Wietrz mieszkanie co najmniej 3 razy dziennie przez 10 minut. Nawilżaj siebie i powietrze.

Nie zapomnij o piciu wody!

Popularne 2,5 litra wody dziennie to niestety mit - w końcu dostarczamy ją także w inny sposób - na przykład pijąc herbatę, kawę, a także... jedząc owoce. Przyjmuje się, że powinno się pić 1 litr wody na każde 30 kg masy ciała.

Uważaj jednak na kawę oraz zieloną herbatę. Ich moczopędne działanie sprawia, że zamiast się nawodnić, jeszcze bardziej odwodnisz organizm. Pamiętaj też, żeby jeść dużo warzyw i owoców. Pomidor składa się aż w 95% z wody. Dużo wody zawierają też cytrusy. W przypadku grejpfrutów to ponad 91%, a pomarańczy - 87%.

Picie wody to za mało... Zakażeniom wirusowym sprzyjają wysuszone śluzówki, warto więc zadbać o nie również od zewnątrz. Używaj kropli do nosa, które nie tylko je nawilżą, ale i zapewnią niezbędną warstwę ochronną. Nie jest to wiele, ale taka ochrona prawie nic nie kosztuje - zarówno pieniędzy, jak i czasu!

Zadbaj o powietrze w mieszkaniu

Warto zadbać o odpowiedni poziom nawilżenia w domu lub mieszkaniu - szczególnie w sezonie grzewczym. Możesz kupić specjalny nawilżacz powietrza, ale nie ukrywajmy: jest to naprawdę spory wydatek, na który nie każdy może sobie pozwolić - zwłaszcza w obecnej sytuacji.

Istnieje jednak kilka trików, które pomogą ci nawilżyć powietrze żadnym lub bardzo małym kosztem. Pierwszy z nich jest najprostszy i z pewnością zna go każda pani domu. Wystarczy położyć na grzejniku wilgotny ręcznik lub nawet postawić w jego okolicy suszarkę z praniem.

Innym sposobem jest - gotowanie wody w pomieszczeniu. Aby uzyskać wilgotność na poziomie ok 50% powinno wyparować w te sposób ok. 3-4 litrów wody.

