Oddelegowanie pracowników do pracy zdalnej to możliwość, z której chętnie korzystają pracodawcy. Jednak co ma zrobić przedsiębiorca, który został zmuszony do zawieszenia działalności swojej firmy?

Reklama

Niedawno pisaliśmy o tym, czy wypłaty z Programu 500+ zostaną wstrzymane w marcu. Teraz mamy dobrą wiadomość dla kredytobiorców: banki podjęły decyzje w sprawie możliwości zawieszenia spłaty wybranych kredytów.

Mając na uwadze sytuację obywateli i przedsiębiorców zw. z epidemią koronawirusa, w trybie pilnym zamierzam wyjść z inicjatywą wypracowania rozwiązań łagodzących skutki spłaty zobowiązań kredytowych. Liczę na współpracę wszystkich instytucji odpowiedzialnych za rynek finansowy - zapowiedział przed tygodniem na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

16 marca doczekaliśmy się konkretnych deklaracji ze strony przedstawicieli banków.

Kto może skorzystać z opcji zawieszenia spłaty kredytu

Możliwość odroczenia spłaty kredytu dotyczy zarówno klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców.

Zawiesić będzie można spłatę kredytu hipotecznego i konsumpcyjnego dla klientów indywidualnych oraz kredytu udzielonego przedsiębiorcy.

Na wakacje kredytowe może liczyć właściwie każdy klient, który bezpośrednio lub pośrednio, dotknięty jest skutkami epidemii koronawirusa mówił na dzisiejszej konferencji prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz.

Związek Banków Polskich poinformował w specjalnym komunikacie o szczegółowych warunkach zawieszania spłat kredytów. Jest w nim mowa m.in. o tym, że wnioski tych klientów, którzy uzasadnią konieczność odroczenia spłaty zaciągniętego zobowiązania trudną sytuacją finansową zw. z pandemią koronawirusa, zostaną szybko rozpatrzone.

Możesz liczyć na 3-miesięczną przerwę w spłacie kredytu (choć niektóre banki już zapowiadają wydłużenie tego okresu). Automatycznie okres spłaty twojego kredytu zostanie przedłużony o czas trwania „wakacji”.

Jak złożyć wniosek o odroczenie spłaty rat kredytu

Jak zapewnił prezes Związku Banków Polskich, banki zapewnią swoim klientom możliwość złożenia stosownego wniosku bez konieczności pojawiania się w placówce.

Wniosek będzie można złożyć:

za pośrednictwem poczty elektronicznej (wysyłając e-mail);

za pośrednictwem bankowości internetowej;

telefonicznie.

Co ważne, nawet jeśli twoja umowa kredytowa nie przewiduje składania w/w wniosków zdalnie, będziesz mieć taką możliwość. Złożenie wniosku nic nie kosztuje.

Reklama

Koronawirus w Polsce - z ostatniej chwili: