Sięgaj tylko po te masła, które nie mają zbędnych dodatków w postaci syntetycznego zapachu, koloru, konserwantów, soli, cukru czy smaków – chyba, że to dodatek naturalnego miodu. Są źródłem zdrowych węglowodanów, tłuszczu i protein – niezbędne dla utrzymania dobrej kondycji, szczególnie jeśli dbasz o siebie, uprawiasz sport, odchudzasz się lub jesteś wegetarianką (weganką).

Maseł roślinnych możesz używać do masażu ciała, jako balsamów, kremów do twarzy i rąk, a także jako odżywki do włosów (nawilżają i regenerują). Oto cztery najcenniejsze dla urody:

Masło orzechowe

Robi się je z orzeszków ziemnych (arachidowych). Ma kremową konsystencję i jest bogatym źródłem białka, minerałów i witamin: z grupy B (w tym niacyna i kwas foliowy), wit. A oraz wit. E.

UWAGA: orzechy ziemne są silnym alergenem, dlatego zanim użyjesz ich do pielęgnacji przetestuj swoją reakcję na nie!

Zamiast kremu

Możesz je nakładać bezpośrednio na skórę (suchą lub lekko wilgotną). Kawałek masła orzechowego mieszczący się na łyżce rozgrzej w dłoni i wcieraj w twarz, szyję i dekolt. Następnie delikatnie oklepuj skórę, aby ją dodatkowo rozgrzać – wtedy dobroczynne substancje z masła wnikną głębiej.

Masło migdałowe

Uzyskane z nieblanszowanych migdałów ze skórkami to naturalne źródło zdrowych tłuszczów, wit. E, z grupy B i magnezu. Masło migdałowe nadaje się do pielęgnacji każdego typu skóry – nawilża ją i uelastycznia, także tej najbardziej delikatnej, atopowej, przesuszonej.

Balsam do ciała

Porcję masła podgrzej w dłoni, rozsmaruj na ciele zaczynając masaż od dołu, od prawej strony ciała. Postępuj dokładnie tak, jak przy nakładaniu zwykłego balsamu.

Masło kokosowe

Gęstnieje w temperaturze poniżej 24 st. Celsjusza. Nie ma to wpływu na jego jakość. Najlepsze jest surowe to nie poddawane wybielaniu, nierafinowane, bez dodatków. Ze względu na silne właściwości emoliencyjne (lekko natłuszczające i głęboko nawilżające) jest odpowiednie do cery suchej i odwodnionej (łuszczącej się). Zawiera wit. B, C i E. Działa także antybakteryjnie dlatego sprawdza się też jako dodatek w pielęgnacji cery trądzikowej i łojotokowej. Doskonale nadaje się do pielęgnacji włosów – odbudowuje, nawilża i wzmacnia strukturę włosa.

Maska do włosów

Stosuj ją na suche włosy przed myciem głowy. Wcieraj masło małymi porcjami na całej długości pasm. Następnie załóż foliowy czepek (możesz użyć dużego kawałka folii spożywczej) i owiń głowę ręcznikiem. Po 30-60 minutach dokładnie umyj głowę.

Masło kokosowe możesz wcierać w same końcówki włosów, jeśli są porozdwajane, łamliwe.

Masło karite (shea)

Ma właściwości odżywcze – wygładza, nawilża i zmiękcza skórę. Zawiera wit. A, E i F. Możesz je stosować do pielęgnacji skóry całego ciała jako gotowy naturalny kosmetyk albo dodatek do balsamu czy kremu.

Odżywka do ust

Porcję masła mieszczącą się na czubku palca wmasuj w skórę warg wykraczając nieco poza ich obrys. Partie skóry otaczające je mają tendencje do przesuszania się, często pojawiają się na nich pierwsze mimiczne zmarszczki (tzw. zmarszczki palacza).

Ewa Adamiak

