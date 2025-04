Maseczki mają mocniejsze działanie niż kremy – to dzięki bardziej skoncentrowanym substancjom aktywnym. Nakłada się je 1-2 razy w tygodniu na kwadrans - 20 minut, zawsze omijając okolice oczu i ust (są delikatne i mogłyby zostać podrażnione).

Maseczki mają różne postacie i sposoby działania:

Bąbelkowa

Zawiera mikrocząsteczki tlenu, które w połączeniu ze skórą wytwarzają delikatną pianę. Dzięki temu maseczka wnika w głębsze warstwy skóry, dokładnie ją oczyszcza i odświeża. (np. Beauty Formulas, ok. 5 zł)

Materiałowa

To płat cienkiej tkaniny z wycięciem na oczy, usta i dół nosa – dzięki temu można w niej swobodnie oddychać, gdy jest rozłożona na twarzy. Materiał jest nasączony aktywnym płynem. Może on zawierać olejki roślinne, kwas hialuronowy, kolagen, ceramidy lub minerały, np. w postaci zmikronizowanych pereł (rozjaśniają, remineralizują i nawilżają skórę). (np. ĽBiotica, ok. 17 zł)

Węglowa

Bazą maseczki jest aktywny węgiel, który ma właściwości oczyszczające (pochłania toksyny), działa antybakteryjnie i poprawia kolory skóry. Dodatki w postaci ekstraktów z owoców lub kwiatów wygładzają zmarszczki i nawilżają skórę. (np. maseczka węglowa z wyciągiem z winogron, Bielenda, ok. 2 zł)

Kolagenowa

Ma postać żelowego płatu o grubości kilku milimetrów (z wycięciami na nos i oczy). Po nałożeniu na twarz "oddaje" cerze substancje aktywne – przede wszystkim kolagen oraz dodatkowe składniki, jak witaminy, wyciągi roślinne, sole mineralne. (Marion, ok. 7 zł)

Pudrowa

Sproszkowana krzemionka (glinka), najczęściej z różnymi dodatkami, jak algi, proteiny, wyciągi roślinne, ma bardzo szerokie działanie: nawilża, remineralizuje naskórek, poprawia ukrwienie, usuwa toksyny, rozjaśnia i ujędrnia. Przed zastosowaniem puder należy połączyć z taką ilością przegotowanej wody, by powstała gęsta emulsja, którą rozsmarowujemy na twarzy omijając oczy i usta. Preparat należy spłukać letnią wodą po ok. 15-20 minutach uważając, by maska nie przyschła do skóry, bo usuwanie jej mogłoby wtedy podrażnić cerę. (np. LOrient, ok. 28 zł)

Ewa Adamiak

