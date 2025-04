Masaż przeciwzmarszczkowy stosuj od zaraz. Nie czekaj, aż bruzdki staną się mocno widoczne i głębokie. Im wcześniej włączysz do codziennej pielęgnacji zabiegi ujędrniające cerę, tym dłużej twoja twarz będzie wyglądać młodo. Oprócz stosowania dopasowanych do typu skóry kosmetyków na dzień i na noc, warto podziałać na cerę mechanicznie. Na początku wystarczą twoje dłonie, później przydadzą się odpowiednie narzędzia kosmetyczne. Masaż poprawi krążenie krwi w skórze, usunie zastoje limfatyczne i pobudzi skórę do regeneracji. Dopasuj zabieg do jej potrzeb i wieku. Jeśli masz:

30 lat – Masuj dłońmi

Zmarszczki mimiczne (powstające w wyniku ruchów mięśni twarzy) już nie znikają, jak dawniej. Zmiany nie są jeszcze tak widoczne, jednak odnowa komórek skóry zaczyna zwalniać tempo. Stopniowo zmniejsza się produkcja kolagenu i nawilżenie cery. Pomóż jej, masując twarz delikatnie palcami: oklepuj opuszkami delikatnie całą twarz, zaczynając od jej środkowych partii, przesuwaj się ku bocznym. Następnie wykonuj ruchy gładzące wierzchami otwartych dłoni w tych samych kierunkach. Wykorzystaj czas nakładania kremu na noc – korzyść z masażu przeciwzmarszczkowego będzie podwójna.

40 lat - Wygładzaj chłodem

Zmarszczki stają się głębsze i mocniej widoczne. Prócz tych mimicznych, które występują głównie wokół oczu i ust, załamania skóry pojawiają się także na dolnych partiach twarzy. To bruzdy nosowo-wargowe i tzw. linie marionetki w kącikach ust. Do masażj ujędrniającego (po starannym demakijażu) używaj schłodzonego kamiennego wałeczka (np. z nefrytu, ok. 25 zł)

50 lat - Regeneruj igłami

Cera traci jędrność z powodu zmian hormonalnych związanych z menopauzą. Zmniejsza się jej nawilżenie i jędrność – włókna elastyny i kolagenu są luźniejsze. Warto pobudzić skórę do regeneracji metodą wprost z klinik medycyny estetycznej, rolując naskórek wałeczkiem z mikroigłami (ok. 30 zł). Uszkodzony, szybciej się regeneruje. Zabieg wykonuj przed nałożeniem kremu na noc.



Ewa Adamiak

autorka jest redaktorem Pani domu

