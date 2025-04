To propozycja dla osób, które cierpią m.in. z powodu bólów mięśni, drętwienia rąk, złej przemiany materii. Masaż kamieniami pomaga również uspokoić emocje, odświeżyć umysł, odzyskać spokój. Po takim zabiegu od razu wstaniesz z nową energią!

Jak to działa?

Technika ta wywodzi się z Dalekiego Wschodu i była stosowana już w starożytności. Opiera się na przekonaniu, że wzdłuż kręgosłupa znajdują się ośrodki energii zwane czakrami. Każda z czakr leży w sąsiedztwie jednego z gruczołów hormonalnych i stymuluje jego działanie. W czasie masażu kamieniami czakry są uciskane i masowane, a to powoduje, że nasze samopoczucie się poprawia.

Czarne i białe

Do masażu kamieniami wykorzystuje się bazalt (kamienie czarne) i marmur (białe). Kamienie bazaltowe mają owalny kształt oraz ciemnoszarą lub czarną barwę. Wydobywa się je z dna oceanów. Są idealne do terapii, ponieważ rozgrzane do temperatury około 50ºC, długo trzymają ciepło. Pobudzają krążenie, to z kolei sprzyja lepszemu odżywieniu i dotlenieniu skóry. Marmur natomiast znany jest z właściwości chłodzących (dla zwiększenia mocy dodatkowo schładza się go w lodówce). Najczęściej układa się go w miejscach podatnych na obrzęki (np. pod oczami) oraz stosuje w przypadku kontuzji.

Jak się do tego zabrać?

Żeby wykonać taki zabieg w domu, powinnaś najpierw zainwestować w kamienie. To nieduży wydatek. Mały zestaw kupisz już za kilkanaście złotych. Kamienie ogrzewa się w piekarniku lub kuchence mikrofalowej (zgodnie z instrukcją).

Takiego masażu nie da się zrobić samemu sobie. Potrzebna jest pomoc drugiej osoby.

KROK PO KROKU

