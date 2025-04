Popularna blogerka zachęca kobiety, by zrezygnowały ze spania w bieliźnie. Mamaginekolog uważa, że spanie nago ma wiele zalet. Przede wszystkim ogranicza ryzyko infekcji intymnych. Dlatego Nicole Sochacki-Wójcicka zorganizowała akcje, w której namawia Polki, by unikały noszenia bielizny pod piżamą. Według blogerki błędem jest również nadużywanie wkładek higienicznych.

Blogerka zaznacza, że nie ma żadnych badań naukowych, które potwierdzałyby jej teorię. Jednak przytacza coś tak oczywistego, jak potrzeba noszenia czapki zimą. W tym kierunku również nikt nigdy nie przeprowadził badań. A jednak większość z nas stosuje się do zasady noszenia nakrycia głowy w chłodne dni.

Jako główny argument za spaniem bez majtek podaje fakt, że w momencie rezygnacji z bielizny lub wkładek higienicznych na noc, pochwa produkuje mniej śluzu, który jest doskonałą pożywką dla chorobotwórczych bakterii i grzybów.

Błona śluzowa pochwy oraz gruczoły znajdujące się w pochwie, przedsionku pochwy oraz w okolicach szyjki macicy – produkują śluz. To normalne. Ten śluz pełni wiele funkcji – po pierwsze sam fakt, że wciąż się produkuje i „wypływa” – jest mechanizmem samooczyszczenia się pochwy. Poza tym, jeżeli nasze okolice intymne są dotykane (czy to w kontekście zbliżenia intymnego czy po prostu przez kawałek materiału tudzież wkładki higienicznej) to tego śluzu będzie produkowało się WIĘCEJ. Tak to po prostu działa. Więc, jeżeli nie macie na sobie majtek a tym bardziej wkładki – to tego prawidłowego śluzu produkuje się mniej

- czytamy na blogu Mamaginekolog.pl.