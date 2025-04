Rodziny zamieszkujące region Małopolski znajdują się w niekorzystnej sytuacji z uwagi na bardzo słaby dostęp do żłobków. Dlatego województwo zdecydowało o wprowadzeniu samorządowego pilotażowego programu pomocowego, który ma wesprzeć pracujących rodziców. Niezależnie od dochodów!

Projekt brzmi nowatorsko, a samorządowcy chcą działać z rozmachem. "Małopolska niania" ma funkcjonować w maksymalnie 30 gminach, gdzie o żłobki jest najtrudniej. Nie oznacza to jednak, że ma on zastąpić inwestycje – żłobki są w budowie i będą powstawać. Z badań wynika, że 1/3 rodziców szukających możliwości opieki nad dzieckiem preferuje zatrudnienie niani, a podobny procent preferuje oddanie dzieci do żłobków- głównie z powodu minimalizacji kosztów. W Małopolsce miejsc w takich placówkach wystarczy zaledwie dla ok. 6 proc. dzieci w wieku do 3 lat. To średnia dla województwa, w większości gmin jest znacznie gorzej. Ile to będzie kosztować?

Małopolska niania - droga czy tania?

Program będzie kosztował 750 tysięcy złotych i będzie realizowany w 2017 i 2018 roku. Pokryty zostanie w 2/3 przez województwo, resztę zapłaci gmina. Każda rodzina biorąca w nim udział otrzyma przez 10 miesięcy po 1,5 złotych na zatrudnienie opiekunki do dziecka, które nie ukończyło 3. roku życia. Niania może być osobą z rodziny (musi to być osoba bezrobotna, która nie przekroczyła 60 lat - w przypadku kobiet i 65 lat - w przypadku mężczyzn) lub osobą "obcą", i to wskazaną przez rodziców – co więcej, jej zarobki mogą przekroczyć 1,5 tysiąca złotych, lecz ten "naddatek" pokryją już rodzice z własnej kieszeni.

- Jak program się sprawdzi, rozszerzymy jego zasięg i przeznaczymy na niego więcej pieniędzy - deklaruje marszałek województwa Jacek Krupa. Ale zaznacza, że to pilotaż pokaże, czy rzeczywiście jest zapotrzebowanie na taką pomoc finansową.

Kto może przystąpić do programu?

O udział w programie może starać się każdy rodzic, niezależnie od modelu rodziny, czy statusu ekonomicznego. Warunkiem jest bycie zatrudnionym. Decyzję o zakwalifikowaniu się do programu i wysokości dotacji będzie podejmowała gmina na podstawie czynników dochodowych, wielodzietności, dostępu żłobków oraz niepełnosprawności.

Gminy wytypowane do programu "Małopolska niania" to: Grybów (gmina wiejska), Krzeszowice, Nowy Targ (gm. wiejska), Lisia Góra, Biecz, Korzenna, Dobczyce, Nowy Wiśnicz, Stary Sącz, Sułkowice, Krynica-Zdrój, Jabłonka, Dąbrowa Tarnowska, Bochnia (gm. wiejska), Oświęcim (gm. wiejska), Mszana Dolna (gm. wiejska), Łącko, Wojnicz, Mogilany, Czarny Dunajec, Wadowice, Skawina, Alwernia, Wielka Wieś, Świątniki Górne, Bukowina Tatrzańska, Kęty, Myślenice, Dębno, Chełmiec. Większość gmin deklaruje udział w programie, ale dopiero za kilka tygodni okaże się, w których z nich rzeczywiście będzie można starać się o pieniądze na zatrudnienie niani.

