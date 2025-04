Wielki hipermarket. W pośpiechu wrzucasz do koszyka płyn do tkanin, proszek do prania, chusteczki. Niby nic takiego. A jednak. Wybierając produkty P&G możesz pomóc tym rodzinom, które nie mają zbyt wiele. Tym, których nie stać na proszek, ubrania, jedzenie, czy zeszyty. Zobacz, jak dołączyć do akcji.

Nasze marki na co dzień goszczą w domach milionów rodzin w Polsce. Dzięki akcji Mała pomoc, wielka radość możemy sprawić, by produkty takie jak Pampers, Ariel czy Lenor, mogły również towarzyszyć w codziennym życiu dzieci z rodzin najuboższych, dbając o czystość i higienę w ich domach – argumentowała Justyna Rymkiewicz z firmy Procter & Gamble, będącej inicjatorem programu.

"Mała pomoc, wielka radość" O co chodzi?

Do akcji może przyłączyć się każdy – ty też. Wystarczy, że robiąc zakupy w super- lub hipermarkecie Carrefour kupisz produkty P&G takie jak Always, Ambi Pur, Ariel, Aussie, Blend-a-Med, Fairy, Gillette, Head & Shoulders, Lenor, Naturella, Old Spice, Oral-B, Pampers, Pantene lub Vizir. 1% od wartości sprzedaży wszystkich tych produktów trafi do PCK, by wesprzeć dzieci z ubogich rodzin. Akcja zakupowa trwa do 26 czerwca!

Kto uzyska wsparcie?

Zebrane środki finansowe zostaną przekazane do PCK, a stamtąd do najbardziej potrzebujących rodzin z całej Polski. Rodziny objęte programem otrzymają m.in. zapas wybranych produktów P&G oraz rzeczy najbardziej im potrzebne, np. ubrania, czy elementy wyposażenia mieszkania.

Aneta Zając wspiera akcję

Kampanię "Małą pomoc, wielka radość" wspiera aktorka i mama dwóch chłopców, Aneta Zając, która podkreśla, jak ważne są dla niej programy społeczne, które odmieniają los dzieci.

To cudowna inicjatywa i popieram ją całą sobą. Sama mam dwoje dzieci i wiem, jak ważne dla każdej mamy jest spełnienie wszelkich potrzeb swoich pociech i zapewnienie im możliwości dobrego startu w dorosłość. Chciałabym więc zaapelować do innych mam, żeby włączyły się w ten program i pomyślały o tym, jak wielką radość mogą sprawić najmłodszym podopiecznym PCK, dzięki małej pomocy przy okazji codziennych zakupów. – podsumowała Aneta Zając.