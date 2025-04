Kolejne przypuszczenia w sprawie tajemniczej śmierci Magdaleny Żuk – tym razem głos zabrał detektyw z agencji detektywistycznej „Lampart”. Co powiedział?

W wyemitowanym przez TVP Info materiale znalazła się wypowiedź detektywa z agencji detektywistycznej „Lampart”. Mężczyzna nie pokazuje na nim twarzy, ale jego wypowiedź sugeruje, że Magdalena padła ofiarą zorganizowanej grupy przestępczej.

Według mężczyzny Khaled, którego imię pada w tle rozmowy Magdy z Marcusem przez telefon, to wpływowy przedsiębiorca. Prawdopodobnie kobieta miała być przez niego „zamówiona”, ale nie wiadomo dokładnie, w jakim celu.

Z naszych ustaleń tajemnicza postać kapitana rzeczywiście potwierdza, że on jest tam jedną z najważniejszych osób. Naszym zdaniem on był zamawiającym. Ona miała być dostarczona dla niego, do niego. Oczywiście w jakich celach, czy do jakiejś zabawy rytualnej czy gwałtu, co się u nich zdarza, tego nie wiemy dokładnie. Też jest teza, że kapitan miał ją odebrać w Kairze. Mam nadzieję, że technicy wyciągną tło rozmów, tej nagrywanej. Słychać kolegę chłopaka dziewczyny, który szepcze coś. My żeśmy to ustalili, natomiast mamy nadzieję, że technicy jeszcze bardziej uwypuklą te tło. Tam jest taki tekst, według nas „nie wyciągaj tego z niej bo to nas obciąża”

– mówi detektyw w materiale.