Magdalena Cielecka postanowiła w niecodzienny sposób uczcić swoje urodziny. 20 lutego aktorka skończyła 46 lat. Z tej okazji na Facebooku opublikowała swoje zdjęcie, na którym jest w stu procentach naturalna. Widać, że naprawdę nie ma makijażu. Nie użyła żadnych filtrów ani retuszu. Pod zdjęciem sama sobie złożyła piękne życzenia. Wszyscy zaczęli szerować wpis aktorki. Pod zdjęciem pojawiły się setki komentarzy. I ciągle dochodzą kolejne. Bez dwóch zdań – Cielecka poruszyła internet.

„Dziś moje 46 urodziny. To ja. Tak wyglądam. Bez upiększeń, retuszu, filtrów. Taka jestem. Trochę już przeżyłam, wielu rzeczy dotknęłam, sporo ludzi spotkałam. Ciągle liczę na więcej! I piękniej. Mądrzej. Życzę sobie dobrego, świadomego życia. Wrażliwości na innych i słabszych. Szacunku dla wartości. Nieustawania w dążeniu do prawdy. Ciekawości i rozwoju. Wolności i demokracji. Wspólnoty. Pokoju. Miłości. I nadziei, że to wszystko nastąpi” – napisała Magdalena Cielecka pod swoim zdjęciem na Facebooku.

Fani aktorki gratulują jej odwagi, doceniają szczerość. Każdy chce zostawić coś ciepłego od siebie pod postem Magdaleny.

„Jesteś piękną kobietą i pięknym człowiekiem! I nie muszę Ci życzyć, by tak pozostało, bo wiem, że to się nie zmieni nigdy. Natomiast życzę Ci po prostu, żebyś była szczęśliwa!” – pisze jeden z internautów.

„Bez dorysowanych brwi, sztucznych rzęs ‚natural lashes’, bez ust jak bąble, bez wypełniaczy w policzkach… Coś wspaniałego. Więcej takich kobiet!” – komentuje fanka aktorki.

„Świat nasz i wszystko dookoła byłoby zwyczajnie lepsze, gdybyśmy wszyscy życzyli innym tego samego, co życzy sobie Magda Cielecka, i gdyby jeszcze w dodatku te życzenia spełniały się choć w części…” – czytamy w kolejnym komentarzu.

Co sądzicie o urodzinowym wpisie Magdy Cieleckiej?

