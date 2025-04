Po raz pierwszy od kilku tygodni pojawiła się nowa informacja w kwestii śmierci Magdaleny Żuk. Anna Cieślińska zabrała głos, broniąc siostry.

Wyników sekcji zwłok Magdaleny Żuk nie podano oficjalnie do wiadomości, dziennikarze Fakt24 rzekomo dotarli jednak do wniosków śledczych. Według nich kobieta nie była ofiarą przemocy, nie została także zgwałcona. W jej ciele znaleziono jednak ślady silnych leków.

Według Fakt24 z zeznań świadków wynika, że Magdalena od kilku lat miewała załamania nerwowe, a w przeszłości korzystała z pomocy psychologicznej i psychiatrycznej. Tym doniesieniom stanowczo zaprzeczyła siostra 27-letniej zmarłej w Egipcie Polki, Anna Cieślińska. Na swoim profilu na Facebooku napisała, że Magda zawsze była pełna życia i uśmiechnięta, a doniesienia, że miała problemy psychiczne, to brednie. Opublikowała też kilka zdjęć siostry (jedno z nich zamieściliśmy przy tym artykule).

Moja siostra nigdy nie leczyła się psychiatrycznie ani nie miała depresji. Była cudowną młodą pełną życia dziewczyną, która miała marzenia do których dążyła. Zawsze pełna życia, uśmiechnięta ,wysportowana, nie lubiła siedzieć bezczynnie. Wszędzie było jej zawsze pełno. Pracowała, uczyła się, szkoliła, uprawiała sport. Zawsze dążyła do celów jakie sobie postawiła i osiągała je. W ostatnich dniach swojego życia była bardzo szczęśliwa , mówiła o ślubie i chęci posiadania dzieci. Ona kochała żyć . Więc warto zauważyć iż depresja się objawia inaczej. DLATEGO ZWRACAM SIĘ TERAZ DO WAS WSZYSTKICH ! TAK STRASZNIE WAM PRZYKRO Z POWODU MAGDY ŚMIERCI WIĘC MOŻE NIE DAJCIE SOBIE WMÓWIĆ TYCH BREDNI O JEJ ”CHOROBIE”

– napisała Anna na Facebooku (pisownia oryginalna).