Lokata bankowa nazywana jest inaczej depozytem imiennym. To jedna z najbezpieczniejszych form oszczędzania. Masz pewność, że nie stracisz pieniędzy nawet w razie upadłości banku. Depozyty w bankach krajowych (tj. z siedzibą na terenie naszego kraju), są bowiem chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jeśli bank upadnie lub zawiesi działalność, Fundusz wypłaci ci pieniądze, jakie zgromadziłaś w banku (maksymalnie równowartość 100 tys. euro).

Jak wybrać lokatę

Wybierając lokatę, warto zwróć uwagę na:

Kwotę minimalną. Większość banków określa kwotę minimalną, wymaganą do założenia lokaty. Zazwyczaj wynosi ona od 100 do 1000 zł.

Oprocentowanie, czyli ile możesz zyskać na lokacie. Jego wysokość zależy od wielkości depozytu i czasu, na jaki powierzasz bankowi pieniądze. Oprocentowanie może być stałe lub zmienne. Obecnie oprocentowanie waha się w granicach 1,5–4 proc. Często wyższe oprocentowanie jest przewidziane dla nowych członków, nieraz łączy się z koniecznością założenia konta.

Sposób naliczania odsetek, czyli jak często są one dopisywane do kapitału (po zakończeniu umowy, częściej – raz na miesiąc).

Konsekwencje zerwania umowy. Niektóre banki nakładają za to dodatkowe opłaty. Dlatego warto zapytać, jakie są skutki takiej decyzji.

Możliwe są trzy rozwiązania:

– strata wszystkich odsetek,

– otrzymasz odsetki w wysokości określonej na wypadek zerwania umowy,

– dostaniesz odsetki naliczone proporcjonalnie do okresu trwania umowy.

Jak założyć depozyt?

Gdy masz konto internetowe, wystarczy, że dasz odpowiednie zlecenie. Niektóre banki umożliwiają założenie depozytu przez telefon lub za pośrednictwem tzw. inteligentnych bankomatów. Warunek – musisz mieć konto osobiste w takim banku.

Na krócej czy na dłużej?

Obniżające się od miesięcy stopy procentowe i co za tym idzie niskie oprocentowanie depozytów zniechęca do odkładania pieniędzy na lokatach. Mimo wszystko, lepiej jednak umieścić pieniądze w banku, niż trzymać w przysłowiowej skarpecie. Pytanie – na jaki czas?

Z rankingów wynika, że, inaczej niż w latach poprzednich, nie zawsze długoterminowe lokaty są korzystniejsze. Krótkoterminowe, do 3 miesięcy, są oprocentowane nawet 4–5 proc. (w niektórych bankach połączone z premią). Warto jednak pamiętać, że oprocentowanie jest zawsze podawane w skali roku. Przy krótkoterminowej lokacie, po zakończeniu umowy, kapitał nie zwiększy się znacząco. Do tego trzeba jeszcze odliczyć podatek od zysków kapitałowych. Taka lokata jest jednak dobrym rozwiązaniem dla osób, które np. chcą jedynie trochę podreperować domowy budżet.

Warto wiedzieć. Alternatywą dla lokat zwłaszcza długoterminowych bywa konto oszczędnościowe. Ma ono tę zaletę, że możesz na nie dokładać pieniądze lub je wyjmować (bezprowizyjnie zwykle raz w miesiącu). Oprocentowanie najlepszych na rynku kont wynosi 3–3,2 proc. w skali roku. Zwykle takie konto jest połączone z ROR-em.

Alicja Hass

autorka jest redaktorem Przyjaciółki i Pani Domu

