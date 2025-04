Prędzej czy później padnie pytanie: „Kochanie, a z iloma osobami przede mną spałeś/spałaś”. I to jest zwykle koniec sielanki i początek pierwszej porządnej kłótni. Ponieważ każda odpowiedz na to pytanie jest zła, a rozmowy o byłych kochankach zwykle wyglądają, jak chodzenie po polu minowym. W nocy. Na golasa. Nie bez powodu wszyscy kłamią.

Reklama

W odpowiedzi na pytanie o liczbę partnerów seksualnych zwykle padają różne wymyślone liczby, które odpowiadający uznają za akceptowalne. Zwykle mężczyźni zawyżają, a kobiety zaniżają ilość partnerów. Statystycznie Amerykanie mają około 5-7 partnerów niezależnie od płci. Polscy faceci przyznają się do około 11 kochanek, kobiety do 4. I od razu widać, że ktoś kłamie. Nic dziwnego. To drażliwy temat.

Dlaczego coraz rzadziej uprawiamy seks? Te liczby zaskakują!

Jeśli kobieta ma zbyt wielu mężczyzn ryzykuje opinię łatwej, jeśli niewielu: nieporadnej. Z mężczyznami jest podobnie: prawiczek nie będzie miał szalonego wzięcia jako "pierdoła", a gość którego liczba jest trzycyfrowa raczej wzbudzi odrazę niż zainteresowanie.

Dlaczego to jest zły pomysł? Zastanów się, dlaczego właściwie chcesz wiedzieć z iloma osobami spał twój aktualny facet? Co to zmieni? Jaka ilość będzie dla ciebie odpowiednia? Każdy ma jakąś przeszłość i to nie jest ani powód do wstydu ani do rozliczania z tego po latach. Istnieje także ryzyko, że zaczniesz się porównywać, zastanawiać, co one robiły inaczej/lepiej. Pamiętaj też, że często takie pytanie zadajemy wcale nie po to, żeby usłyszeć konkretne cyferki ale żeby usłyszeć coś w stylu: "z nikim mi nie było tak dobrze". W takiej sytuacji partner może się nie domyśleć jaka jest prawidłowa odpowiedź i cię zranić. Dlatego zawsze warto się najpierw zastanowić, po co chcesz wiedzieć, z iloma osobami przez tobą spał twój aktualny facet. Jeśli potrzebujesz, żeby zapewnił, że jesteś wyjątkowo i bardzo mu z tobą w łóżku dobrze, nie pytaj o matematykę, ale o to właśnie.

To w porządku, że chcesz wiedzieć, czy mu z tobą dobrze, a skoro nie wyczuwasz, to musisz zapytać. Masz prawo i nie robisz nic złego. Pamiętaj też, że porównywanie się z przeszłością nie ma sensu. Każdy związek jest inny: wydarza się w zupełnie innym momencie życia, z różnymi osobami. Poza tym dobry seks można mieć nawet z ludźmi, których się niezbyt lubi.

Boisz się zdrady? Naukowcy odkryli, co skutecznie zmniejsza jej ryzyko!

Jak o tym rozmawiać? No dobrze, ale kiedy już temat został podniesiony jakoś trzeba o tym porozmawiać. Okłamywać się nie ma sensu, ale też walenie prosto z mostu liczbą wyglądająca, jak Pi do 6 miejsca po przecinku może być jednak trochę szokujące.

Zapytaj partnera czemu chce to wiedzieć. To może być początek głębszej rozmowy.

Nie krytykuj i nie oceniaj poprzednich partnerów. Bo mężczyzna dowie się, że o nim w przyszłości też komuś opowiesz, że się kochał z wdziękiem głodnego krokodyla.

Bo mężczyzna dowie się, że o nim w przyszłości też komuś opowiesz, że się kochał z wdziękiem głodnego krokodyla. Nie masz powodów do wstydu niezależnie od tego, czy miałaś jednego faceta czy stu. Podobnie twój partner. Każda ilość jest ok, bo jest twoja, a życie się plecie rożnie. A nie można być zazdrosnym, o to co było zanim się poznaliście. Bo to nie jest zdrada. Nie obrażaj się o przeszłość. Żadne z was już nie ma na nią wpływu.

A nie można być zazdrosnym, o to co było zanim się poznaliście. Bo to nie jest zdrada. Nie obrażaj się o przeszłość. Żadne z was już nie ma na nią wpływu. Nie wychwalaj pod niebiosa byłych kochanków. Szczególnie, jeżeli twój aktualny mężczyzna pozostawia wiele do życzenia. Lepszy efekt osiągniesz pokazując mu jak ma cię zadowolić, a nie zawstydzając.

Zawsze pamiętaj: to poprzedni partnerzy sprawili, że umiesz to co umiesz i że się zmieniłaś na lepsze. Nie traktuj więc ich jak wstydliwych porażek. Z takim podejściem łatwiej jest rozmawiać o przeszłości i stworzyć atmosferę bliskości i zaufania.

Nie traktuj więc ich jak wstydliwych porażek. Z takim podejściem łatwiej jest rozmawiać o przeszłości i stworzyć atmosferę bliskości i zaufania. NIGDY pod żadnym pozorem, nawet na torturach nie rozmawiaj o rozmiarach penisów swoich facetów. O kształtach i innych atrybutach też nie. Oni to traktują bardzo poważnie, a na tle własnych penisów nie maja poczucia humoru ani dystansu. Nie opowiadaj o tym, kto miał małego, a kto nie. Nie mów rzeczy w stylu: „ale ty Prosiaczku to jesteś o 4 cm większy od mojego poprzedniego”. Chyba, że chcesz swojego Prosiaczka zabić. To wtedy tak.

Reklama

Więcej o związkach i seksie.