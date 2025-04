1. Plamy pochodzenia białkowego (lody, bita śmietana, krew) należy zmywać zimną wodą (gorąca powoduje, że białka się ścinają w głębi włókien i nie da się ich usunąć).



2. Świeże plamy z czerwonych owoców przelej wrzątkiem – znikną w mgnieniu oka.



3. Plamy z tłuszczu też wymagają dość ciepłej wody, jednak sama woda nie wystarczy – trzeba sięgnąć po detergent.



4. Plamy z produktów, które zawierają taninę (kawa, herbata, alkohol) usuwamy bardzo gorącą wodą, ale uwaga! Nie należy zapierać ich naturalnym mydłem – ono sprawia, że stają się trudniejsze do usunięcia.

5. Plamy mieszane (kosmetyki, potrawy) spróbuj usunąć ciepłą wodą z dodatkiem płynu do prania. Potem wypierz w wysokiej temperaturze. Jeśli to nie pomoże użyj ostrożnie wybielacza.

Nasze rady

• Najszybciej i najłatwiej pozbywa się plam, które nie zdążyły jeszcze zaschnąć (pod wpływem światła i powietrza utrwalają się), więc, jeśli to możliwe trzeba reagować natychmiast.

• Gdy usuwasz plamę, posuwaj się zawsze od jej krawędzi do środka, by zabrudzenie się nie powiększyło.

• Bądź cierpliwa. Odplamiacz musi mieć czas, by zadziałać. Zacznij od najłagodniejszych sposobów, potem przejdź do silniejszych.

• Dopóki plamy nie spierzesz, nie prasuj materiału i nie susz w suszarce, bo wysoka temperatura może ją utrwalić.

Małgorzata Świgoń