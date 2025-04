Wybór odpowiedniego laptopa to niełatwe zadanie. Musisz dopasować go do swoich potrzeb, zarówno tych wynikających z codziennego użytkowania, jak i charakteru wykonywanej pracy. Idealny sprzęt to taki, który sprosta największym wyzwaniom dnia codziennego. Prezentacja u klienta, seans z ulubionym serialem, godziny spędzone nad Excelem i graficzne projektowanie – każda z tych czynności wymaga innego ułożenia laptopa. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na design urządzenia, powinien być lekki, minimalistyczny, a jednocześnie wytrzymały. Zaczynajmy!

Tytan kreatywnej pracy

Jeżeli jesteś artystyczną duszą, ten laptop jest dla ciebie. Lenovo Yoga 920 odpowiada na wszystkie wyzwania stawiane przez kreatywne środowisko pracy. Urządzenie ma zaledwie 13.95 mm grubości, a jego waga to 1.37 kg. Wyposażony jest w wyświetlacz o rozdzielczości FHD z matrycą IPS, a to oznacza szerokie kąty widzenia i realne odwzorowanie kolorów. To ważne zwłaszcza gdy robisz różne projekty graficzne i konsultujesz je z innymi. Potrzebujesz także pewności, że twoje pomysły zostaną zrealizowane w zaplanowanych przez ciebie kolorach.

Ogromną zaletą komputera jest również jego nowoczesny, minimalistyczny design z funkcjonalnym bransoletowym zawiasem pozwalającym na pracę w czterech, wygodnych, trybach: podstawki, namiotu, tabletu oraz klasycznego laptopa. Urządzenie wykończone jest polerowanym aluminium CNC, które oprócz swojej lekkości oferuje niezwykłą wytrzymałość na zarysowania. Gładkie powierzchnie złączone eleganckim zegarmistrzowskim zawiasem wpisują się w obowiązujące trendy, a dostępne intrygujące kolory miedzi, platyny i brązu z łatwością dopasują się do twojego stylu życia.

Korzystaj na 4 sposoby

Lenovo Yoga 920 zaskakuje swoimi gimnastycznymi umiejętnościami. Cztery sposoby pracy stały się znakiem rozpoznawczym laptopów Yoga i pozwalają ci dopasować najlepsze ustawienie komputera w danym momencie. Wybierz namiot, podstawkę, laptopa lub tablet, aby robić wiele rzeczy łatwiej i szybciej.

Tradycyjne ustawienie laptopa pozwala ci komfortowo pisać i pracować na co dzień. Właśnie wtedy gdy musisz napisać artykuł w Wordzie lub zrobić podsumowanie zysków i strat w Excelu, albo prezentację w Power Point, potrzebujesz swobodnego dostępu do wszystkich urządzeń. Czasami warto postawić na tradycję!

Podstawka to wygodne wyświetlanie stworzonych prac na spotkaniu w siedzibie klienta lub inną kameralną prezentację. Nie zawsze podczas spotkania biznesowego potrzebujesz wielkiego obrazu z projektora. W tym trybie ekran znajduje się dużo bliżej oczu i można omówić nawet najdrobniejszy szczegół odpowiednio powiększając go na ekranie. Dzięki pełnej kontroli urządzenia za sprawą dotykowego ekranu, świetnie sprawdzi się podczas przedstawiania tabeli danych, wyników sprzedaży czy prowadzenia wideokonferencji. Dodatkowo Yoga 920 ma świetny, minimalistyczny design, który idealnie pasuje do biznesowego środowiska.

Jesteś fanką Netflixa, a może czekasz na nowa serię Gry o tron i zawsze oglądałaś premierowe odcinki o tej nieludzkiej 3 w nocy? Jeżeli tak to tryb namiot jest stworzony dla ciebie. Wyginając ekran ,,na drugą stronę”, stworzysz konstrukcję opierającą się wyłącznie na ramach urządzenia, którą będziesz sterować za pomocą dotyku ekranu. To niezastąpione rozwiązanie w czasie korzystania z multimediów np. oglądania inspirujących filmów czy wirtualnych dzieł w Google Art Project, ale także świetny pomysł na korzystanie z laptopa w kuchni, gdy posiłkujesz się przepisami z sieci. Ustawić możesz go w dowolnym miejscu, na regale, na szafce nocnej, na blacie w kuchni, a także na nierównym podłożu kołdry. Prawdziwy survival w lesie także nie zaszkodzi twojej Yoga 920.

Czwarty tryb pracy zmienia laptopa w tablet, aby wygodnie trzymać komputer w rękach lub położyć na płasko. To idealnie rozwiązanie do czytania e-booków, gazet internetowych i serfowania po internecie, ale także podczas pracy nad nową designerską grafiką, projektem domu czy linią autorskich T-shirtów. Przekonasz się również, że dzieci kochają korzystać z tabletów, a gdy dostaną do rąk taki w rozmiarze 14 cali to dopiero rozpoczyna się prawdziwa multimedialna frajda.

Zaczarowany ołówek

W zestawie z nową Yogą 920 znajduje się Lenovo Active Pen 2, czyli cyfrowy zaczarowany ołówek. Rysik dostarcza naturalne wrażenie pisania piórem na papierze oraz dokładność 4069 stopni nacisku. To świetne rozwiązanie dla osób kreatywnych, gdzie projektując, należy dbać o każdy detal, ale także bardzo wygodne narzędzie w pracy marketingowca czy dziennikarza. Szybkie naniesienie poprawek jest banalnie proste. Jeżeli jesteś mamą to skorzystaj z rysika do tworzenia wspólnych rysunków ze swoim dzieckiem. Bycie artystą od teraz będzie jeszcze przyjemniejsze. Za sprawą technologii Windows Ink uruchamianej jednym kliknięciem rysika Active Pen możesz zrobić jeszcze więcej, np. rysować po mapie i otrzymywać natychmiastowe wskazówki podczas jazdy, synchronizować notatki z wszystkimi swoimi urządzeniami z systemem Windows, a także publikować treści na kanałach social media za jednym pociągnięciem multimedialnego pióra. Kreatywność nie zna przecież granic!

Wnętrze pełne mocy

W parze z kreatywnymi możliwościami idzie mocne wnętrze urządzenia. W większości takie parametry techniczne komputera niewiele mówią, ale inwestując w komputer warto zwrócić na to uwagę, bowiem to zapewni nam komfortowe korzystanie przez długi czas.

Yoga 920 posiada najnowszy procesor Intel Core i7 8-generacji, głośniki JBL z technologią dźwięku Dolby Atmos, system operacyjny Windows 10 z cyfrową asystentką Cortaną, czytnik linii papilarnych – bardzo ważny, gdy nie chcemy, aby ktoś korzystał z naszego komputera oraz bateria, pozwalająca na ponad 10 godzin pracy bez dodatkowego ładowania. Laptop posiada także nowoczesny dysk SSD o pojemności 256 lub 512 GB oraz 8 GB tzw. pamięci operacyjnej RAM, które zapewniają pracę na najwyższych obrotach w każdym momencie. Nie obawiaj się, że dopadnie cię nomofobia, w designerskim zawiasie laptopa znajduje się antena Wi-Fi, a dzięki funkcji Constant Connect, laptop Yoga 920 pobiera wiadomości e-mail, odtwarza muzykę i odbiera połączenia Skype — nawet w trybie gotowości.

Kreatywna, silna i świadoma swoich możliwości kobieta i jej Yoga. Tak, to Ty!

