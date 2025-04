Liczba zgonów z powodu koronawirusa na całym świecie wciąż rośnie. Na dzień 13 kwietnia liczba zmarłych wynosi już 114 tys. osób. Chociaż to tylko 6% zakażonych, wieści o każdej ze śmierci budzą smutek i lęk.

Przerażające są zwłaszcza przypadki małych dzieci i młodych osób, które pozornie cieszyły się dobrym zdrowiem, a rozwój COVID-19 odebrał im życie w bardzo krótkim czasie. Jest to tajemnica, nad którą głowią się lekarze z wielu placówek medycznych na świecie. Możliwe, że znaleźli właśnie odpowiedź.

Jak donosi PAP, powodem może być występująca w organizmie burza cytokinowa. Wiadomość tę potwierdza dr Paweł Grzesiowski, który przeanalizował wpływ tej reakcji immunologicznej na rozwój COVID-19.

Sam wirus nie niszczy płuc. On jedynie inicjuje silny stan zapalny, na który reaguje organizm chorego. W płucach chorego rozwija się wtedy burza naszych cytokin i to one je niszczą, nie wirus

– tłumaczy dr Grzesiowski, wykładowca Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP, prezes Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń