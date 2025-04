Na świecie żyje ponad 650 gatunków pijawek, ale tylko jedna z nich ma zastosowanie w medycynie. To pijawka lecznicza – Hirudo medicinalis. Od niej właśnie pochodzi słowo "hirudoterapia", które oznacza terapię prowadzona za pomocą pijawek.

Jak to działa?

Do hirudoterapii powinny być używane pijawki lecznicze pochodzące ze sterylnych hodowli w specjalnych laboratoriach. Przystawia się do zdrowej, nieuszkodzonej skóry, w pobliżu miejsca, które wymaga leczenia. Ugryzienie nie jest bezbolesne, bo pijawka produkuje m.in. substancje, które znieczulają skórę. Kiedy jest już "na miejscu", wpuszcza do organizmu człowieka wiele enzymów leczniczych, m.in. hirudynę, która rozrzedza krew, substancje o działaniu antybiotycznym, przeciwbólowym, przeciwnowotworowym, przeciwzapalnym, przeciwbakteryjnym oraz regulującym ciśnienie krwi. Zdaniem specjalistów medycyny naturalnej hirudoterapia ta ma zastosowanie m.in. w leczeniu: żylaków, "pajączków", zakrzepowego zapalenia żył, stopy cukrzycowej. Stosuje się ją m.in. przy niegojących się ranach, migrenach, bólach stawowych, chorobach wątroby, nerek i serca, reumatyzmie. Pomaga także obniżać cholesterol i przyspiesza wchłanianie się obrzęków oraz krwiaków.

Dobry specjalista

Zanim zdecydujesz się na hirudoterapię warto dokładnie prześwietlić gabinet, do którego chcesz się wybrać. Przede wszystkim sprawdź, czy specjalista ma ukończone szkolenie z zakresu hirudoterapii, spytaj skąd pochodzą pijawki i czy od razu po zabiegu są one usypiane w alkoholu (pijawki powinny być jednorazowego użytku, bo w przeciwnym razie mogą przenosić choroby!).

Strona praktyczna

Dzień przed zabiegiem nie należy jeść czosnku i cebuli ani zbyt ostrych potraw. Lepiej także zrezygnować z zapachowych mydeł i perfum. Nie powinno się również stosować kremów i balsamów.

W czasie seansu hirudoterapeuta przykłada do ciała pijawki w takiej ilości, jaką uznaje za właściwą. Po zabiegu miejsce, z którego pijawka ssała krew, zostaje zabezpieczone opatrunkiem, który należy utrzymywać przez kilka godzin. Sam zabieg trwa około godziny. O tym, czy konieczne będzie go powtórzenie, decyduje hirudoterapeuta. Z reguły w odstępach tygodniowych przeprowadza się kolejne terapie pijawkami.

Przeciwwskazania

Z zabiegów hirudoterpeutycznycha nie mogą korzystać osoby chorujące na niedokrwistość oraz te, które mają zaburzenia procesu krzepnięcia krwi. Leczenie pijawkami jest także zabronione u kobiety w ciąży oraz osób z niskim ciśnieniem tętniczym. Ważne jest, aby w czasie leczenia pijawkami mieć aktualne badania krwi.