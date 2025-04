Przeskoczył przez płot, dostał Nobla, obalił komunizm. Lech Wałęsa to obok Papieża Jana Pawła II najsłynniejszy i najbardziej znany za granicą Polak.

Wałęsa urodził się 29 września 1943 roku w Popowie. Jego rodzicami byli Bolesław Wałęsa, z zawodu cieśla oraz Feliksa z domu Kamieńska. W 1961 roku ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Lipnie. Sześć lat później został zatrudniony w Stoczni Gdańskiej jako elektryk okrętowy. W 1969 roku Wałęsa poślubił Danutę z domu Gołoś, z którą ma ośmioro dzieci.

W grudniu w 1970 roku brał aktywny udział w strajku w Gdańsku. Wtedy też po raz pierwszy został zauważony przez organy bezpieczeństwa. W październiku 1981 roku I Krajowy Zjazd Delegatów "Solidarności" wybrał go na przewodniczącego związku. 13 grudnia 1981 roku nakazano Lechowi Wałęsie przyjazd do Warszawy. Osadzono go w Otwocku Wielkim, a następnie internowano w Arłamowie do maja 1982 roku. Został zwolniony dopiero 14 listopada. Pomimo delegalizacji NSZZ "Solidarność", jej struktury nadal istniały w Polsce i nadal "szefował" jej Lech Wałęsa. W 1988 roku Wałęsa brał udział w organizowaniu kolejnego strajku w Stoczni Gdańskiej, a po nawiązaniu ugody z rządem, rozpoczęły się rozmowy Okrągłego Stołu z jego udziałem. W wyniku rozmów w Magdalence zmieniono Konstytucję i zorganizowano wybory parlamentarne w czerwcu 1989 roku. W latach 1990-1995 pełnił funkcję prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wokół jego działań politycznych narosło przez lata wiele kontrowersji. My dziś odcinamy się od wszelkich spekulacji. Cenimy Wałęsę za to, co zrobił dla Polski.

A w tym szczególnym dniu - w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, przypominamy, za co najbardziej go lubimy.

1. Za to, że daje nam powody do dumy, nawet jeśli robi to w nieco kontrowersyjny sposób.

Mam dwie profesury, sto doktoratów i dwadzieścia razy tyle medali co Breżniew. Moje pokolenie odzyskało dla Polski wolność.

2. Za Pokojową Nagrodę Nobla, którą otrzymał w 1983 roku, a którą z uwagi na brak możliwości wyjazdu z Polski, odebrała w zastępstwie jego żona, Danuta.

3. Za to, że tygodnik "Time" uznał go za jednego ze 100 najważniejszych ludzi stulecia.

4. Za jego powiedzonka, które bawią i są cytowane nie tylko przez polityków i dziennikarzy.

Są plusy dodatnie i plusy ujemne.

Jestem za, a nawet przeciw.

Dokonałem zwrotu o 360 stopni.

Dobrze się stało, że źle się stało.

Odpowiem wymijająco wprost.

5. Za to, że od zwykłego elektryka, który pracował w Stoczni Gdańskiej, stał się jednym z najważniejszych polskich polityków w nowożytnej historii.

6. Za patriotyzm i poświęcenie

7. Za to, że udowodnił, że można zapisać się na kartach historii bez względu na wykształcenie czy pochodzenie.

8. Za odwagę wyrażania własnych opinii, w każdej sytuacji i w każdych okolicznościach, nawet jeśli mocno różnią się od wszystkich innych.

9. Za udział w teledysku Michaela Jacksona do piosenki "Men in the Mirror". Zawsze mamy łzy w oczach, gdy go oglądamy.

10. I oczywiście za wąsy! Umówmy się, niejeden hipster dałby się teraz za takie pokroić!