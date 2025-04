Barbie to już nie tylko lalka, ale pewnego rodzaju symbol i ikona kultury. Dla jednych to zabawka, dla innych całe dziecięce życie, dla jeszcze innych kanon piękna, zaś dla kogoś zupełnie innego jest to nic nie znaczący, pusty plastik. Barbie wprawdzie zmieniała się na przestrzeni lat, ale dla większości z nas jest to długonoga, długowłosa, blond piękność. Jaka jeszcze jest Barbie? To śliczna nastolatka, która modnie się ubiera, imprezuje i ma portfel pełen pieniędzy. W jej "różowym świecie" nie ma miejsca na zmartwienia. Ale czy takie jest prawdziwe życie? I czy kobiety są takie jak Barbie?

Idealne, ale nierealne wymiary

Kwestia kobiecości, jaką lansuje Barbie budzi wiele sprzeczności. Należy zwrócić uwagę na wymiary lalki.

175 cm wzrostu i waży 23,5 kg, z czego niemal 17 kg waży jej biust, poza tym ma pewny siebie, a zarazem bezczelny uśmiech na twarzy. - czytamy w książce Barbie jako ikona kultury.

Przedstawione wymiary są niemal nieosiągalne dla zdrowej, odpowiednio odżywiającej się kobiety. Grafik Nickolay Lamm dokonał analizy budowy lalki Barbie. Co wynika z jego obserwacji?

Nogi Barbie są o 50% dłuższe od rąk. U kobiety różnica wynosi 20%. Ponadto uda i łydki są nienormalnie cienkie. Talia Barbie ma obwód ok. 40-45 cm. To mniej niż obwód głowy mierzącej ponad 55 cm. Przy takich wymiarach w brzuchu zmieściłoby się pół wątroby i kilkadziesiąt centymetrów jelita (człowiek ma go 5-6 metrów) Głowa Barbie ma obwód ponad 55 cm. Głowa 19-latki – ok. 51 cm. Jednocześnie szyja Barbie jest prawie dwa razy dłuższa i ma niecałe 23 cm obwodu, podczas gdy normalnie to około 38 cm. Taka głowa, na takiej szyi nie utrzymałaby się – Barbie złamałaby kark. Nadgarstek Barbie ma niecałe 9 cm obwodu. Nadgarstek 19-latki – 15-18 cm. Barbie nie dałaby rady podnieść własnej torebki.

Barbie też łamie stereotypy

Niedawno na Instagramie natknęłyśmy się na profil trophywifebarbie. Co tam znalazłyśmy? Absolutnie zaskakujące i absolutnie kobiece zdjęcia Barbie. Nasza plastikowa bohaterka pali, po powrocie do domu zdejmuje stanik, zajada się Nutellą i pizzą, nie liczy kalorii, ma okres i swoje "gorsze dni". Znasz to? My znamy i to bardzo dobrze. I jesteśmy zachwycone, bo w końcu ktoś jasno pokazuje, że idealnych kobiet, w pięknym i nierozmazanym makijażu 24 godziny na dobre nie ma! A jakie są? Silne, ale i ludzkie, z wadami, słabościami, miesiączką, czy odkurzaczem!

