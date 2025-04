Właścicielom polskich restauracji, które uwzględniono w notowaniach, serdecznie gratulujemy – znalazły się na liście obok najlepszych z najlepszych. Które to lokale i co można w nich zjeść? Zanim to sprawdzimy, przyjrzyjmy się, czym w ogóle jest „La Liste” i kto zajął na niej pierwsze miejsce.

Która restauracja została uznana za najlepszą?



Co roku od trzech lat powstaje „La Liste” – spis najlepszych lokali gastronomicznych na świecie. Znajduje się na niej aż tysiąc pozycji i jest inicjatywą francuskiego MSZ. Bez obaw jednak: nie jest to subiektywny ranking tworzony przez jednego czy dwóch specjalistów – powstaje na podstawie algorytmu wykorzystującego aż 550 źródeł, w tym przewodników, publikacji oraz recenzji restauracji zamieszczanych w mediach, a dodatkowo bazuje na witrynach internetowych takich jak Tripadvisor. Każdemu lokalowi, który bierze się pod uwagę, przyznawane są punkty – maksymalnie można ich uzyskać sto.

W tym roku pierwsze miejsce zdobyła paryska restauracja Guy Savoy, zdobywając aż 99,75 punktów. Sam Guy Savoy, który ją prowadzi, nazywa siebie oberżystą, ponieważ, jak sam mówi, „codziennie jestem w pracy, nie boję się wychodzić do swych gości, ani pytać, czy są zadowoleni”. Co ciekawe, jego lokal w innym zestawieniu – brytyjskim „World’s 50 Best Restaurants” – znajduje się dopiero na 12. miejscu.

A oto kolejne zaszczytne miejsca „La Liste”:

2. Le Bernardin z Nowego Jorku,

3. Kyubey z Tokio,

4. Plaza Athenee z Paryża.

Wszystkie pozycje rankingu możecie podejrzeć na stronie laliste.com.

W zestawieniu znalazły się też dwie polskie restauracje – są to Atelier Amaro (z oceną 86,5 punktu) oraz Senses (85,25). Obie znajdują się w Warszawie i nie mają stałego menu, a oferowane w nich potrawy zmieniają się wraz z porami roku i dostępnością produktów. W pierwszej z nich można wypróbować autorskie dania zwane Momentami – ich ceny, w zależności od ilości „momentów”, waha się od 290 do 450 zł za osobę. Druga zaś oferuje menu degustacyjne, którego ceny również zależą od ilości dań i wynoszą od 210 do 550 zł. Sporo, ale smaki potraw serwowanych w obu miejscach są z pewnością wybitne i nie do podrobienia!

