Izolacja społeczna to bardzo dobry sposób na powstrzymanie tempa rozwoju pandemii, ale to nie znaczy, że jest to środek wystarczający do tego, aby tę epidemię zwalczyć.

Przyłączamy się do apelu #zostań w domu i pracujemy zdalnie. Wierzymy, że w ten sposób powstrzymujemy rozprzestrzenianie się koronawirusa. Nagłaśniamy przypadki łamania zasad dobrowolnej kwarantanny, przestrzegamy przed oszustwami na koronawirusa.

Ale to może nie wystarczyć...

WHO zaleca zwiększenie liczby testów

Jeszcze przed tygodniem Światowa Organizacja Zdrowia wzywała do zwiększenia liczby testów wykonywanych we wszystkich krajach borykających się z pandemią koronawirusa.

Mamy prostą wiadomość do wszystkich krajów: testujcie, testujcie, testujcie. - mówił dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Dyrektor generalny WHO zwracał uwagę na to, że kwarantanna to jedno, ale precyzyjne diagnozowanie, izolowanie i leczenie chorych to drugie, ważne zadanie. Bez tego nie da się powstrzymać rozwoju pandemii koronawirusa.

Najnowsze zalecenia WHO w walce z koronawirusem

20 marca br. przedstawiciel WHO, podczas briefingu prasowego podkreślił, że rozumie jak bardzo obecna sytuacja na świecie wpływa na życie ludzi. Oto zalecenia, do których warto się stosować:

zdrowo się odżywiaj - zbilansowana dieta wspomaga system odpornościowy,

ogranicz spożycie alkoholu i picie słodkich napojów,

rzuć palenie - kiedy palisz, przebieg choroby COVID-19 może być ciężki,

ćwicz minimum 30 minut w ciągu dnia (dorośli), lub 1 godzinę (dzieci),

spaceruj, biegaj na powietrzu - zachowuj dystans, unikaj skupisk ludzi,

jeśli pracujesz w pozycji siedzącej, co 30 minut zrób sobie 3-minutową przerwę,

zadbaj o zdrowie psychiczne - rozmawiaj z bliskim,

jeśli informacje podawane w mediach wywołują u ciebie niepokój, sprawdzaj je maksymalnie 1 - 2 razy dziennie,

słuchaj muzyki, czytaj książki, graj w gry - to pozwoli ci się zrelaksować.

