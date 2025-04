Zdradzamy szczegóły wyjątkowej sesji Patryka Vegi dla magazynu Viva! Efekty współpracy będziecie mogli ocenić już niebawem, bowiem ekskluzywny wywiad oraz zdjęcia ukażą się w nadchodzącym numerze dwutygodnika, czyli 9 kwietnia.

W rozmowie z Romanem Praszyńskim, Patryk Vega uchylił rąbka swojej prawdziwej, nieco skrywanej osobowości. Opowiedział o trudnych zawodowych początkach, o miłości do żony Katarzyny, wypadku samochodowym i... nawróceniu. O tym, jak zmieniła się jego dusza i ciało, fascynacji złem i o wyroku jaki dostał za kradzież. A wszystko to zasługa (i wina)... Dostojewskiego!

Na co dzień steruje na planie filmowym okrętem, co pochłania go niemal całkowicie. Scenarzysta i reżyser zgodził się na wywiad i wziął udział w wyjątkowej sesji nad Wisłą w Warszawie. Po drugiej stronie obiektywu stanął ceniony Krzysztof Opaliński. Tylko u nas obejrzycie kulisy tej sesji!

Wszystko to i więcej, w nowym numerze Vivy!, która do sprzedaży trafi już 5 kwietnia!

