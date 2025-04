Czajniki miewają różną moc i pojemność. Pojemność czajnika dopasuj do swoich potrzeb. Jeśli zwykle robisz tylko 1-2 szklanki napoju i w dodatku masz małą kuchnię, poszukaj małego modelu. Jest ich jednak zdecydowanie mniej niż dużych. Najwięcej jest czajników o poj. 1,7 l. Jeśli chodzi o moc, to im większa, tym urządzenie szybciej gotuje wodę. Nie zużywa wtedy więcej energii, bo krócej pracuje. Czasem grzałka jest spiralna (widać ją po otwarciu czajnika), ale częściej chowana w obudowie. Nazywa się ją grzałką płytową. To drugie rozwiązanie jest dużo lepsze, dlatego omawiamy tylko takie modele. Nawet jeśli są duże, da się zagotować w nich także bardzo małą ilość wody. Pozostaje jeszcze dylemat - wybrać droższy czajnik ze stali czy tani plastikowy. Najtańsze plastikowe modele często wydzielają brzydki zapach. To może oznaczać, że do wody mogą przechodzić substancje niekoniecznie obojętne dla zdrowia. Jednak droższe modele plastikowe nie wydzielają żadnego zapachu, są bezpieczne. Stal uważana jest za materiał bezpieczny, a przy tym takie czajniki są trwałe i ładne.

Reklama



Dla oszczędnych

To prawda, że zagotowanie wody w czajniku elektrycznym jest droższe niż w tradycyjnym, na kuchence gazowej. 1 l kosztuje odpowiednio 5 gr i 3 gr. Ale korzystając z modelu elektrycznego także możemy oszczędzać energię i pieniądze. Wyliczono, że jeśli gotujemy trzy razy dziennie po 0,5 l wrzątku, roczny koszt wynosi 76 zł. Natomiast jeśli mamy zwyczaj nalewać zawsze pełny czajnik (ok. 1,7 l) zapłacimy 120 zł.

Expressionist, firmy Elektrolux, cena: ok. 350 zł. Mercedes wśród czajników. Elegancki,ze stali nierdzewnej. Poj. 1,7 l, moc 2400 W. Grzałka schowana. Funkcja wyboru temperatury wody od 50 do 100 st. C. Możemy ją więc tylko podgrzać, albo nastawić na temperaturę idealną do parzenia herbaty białej lub zielonej (75–85 st. C).

Subito III firmy Tefal, cena: ok. 115 zł. Obudowa ze stali, poj. 1,7 l, moc 2400 W, grzałka w podstawie, wyjmowany filtr antywapienny. Dwa wskaźniki poziomu wody.

Obudowa ze stali, poj. 1,7 l, moc 2400 W, grzałka w podstawie, wyjmowany filtr antywapienny. Dwa wskaźniki poziomu wody. TWK7604 firmy Bosch, cena: ok. 85 zł. Obudowa z plastiku, ale bezwonnego, trwałego, grzałka schowana w obudowie, poj. 1,7 l, moc 2200 W. Filtr antywapienny, chowany przewód.

Obudowa z plastiku, ale bezwonnego, trwałego, grzałka schowana w obudowie, poj. 1,7 l, moc 2200 W. Filtr antywapienny, chowany przewód. ZCK1274A marki Zelmer, cena: ok. 105 zł . Obudowa ze stali, poj. 1,7 l, moc 2200 W. Płaska grzałka w podstawie, jeden wskaźnik poziomu wody, schowek na przewód.

. Obudowa ze stali, poj. 1,7 l, moc 2200 W. Płaska grzałka w podstawie, jeden wskaźnik poziomu wody, schowek na przewód. Brillante marki De’longhi, cena: ok. 250 zł . Obudowa z dobrej jakości plastiku, poj. 1,7 l, moc 2000 W. Grzałka w obudowie, zdejmowana pokrywa, filtr antywapienny, chowany przewód.

. Obudowa z dobrej jakości plastiku, poj. 1,7 l, moc 2000 W. Grzałka w obudowie, zdejmowana pokrywa, filtr antywapienny, chowany przewód. Palermo marki Botti, cena: ok. 130 zł . Obudowa ze stali, poj. 1,8 l, moc 1850 W. Zakryta grzałka, zdejmowana pokrywa, jeden wskaźnik poziomu wody.

. Obudowa ze stali, poj. 1,8 l, moc 1850 W. Zakryta grzałka, zdejmowana pokrywa, jeden wskaźnik poziomu wody. MCZ-73 marki MPM, cena: ok. 75 zł. Czajniki turystyczne z obudową z miękkiego silikonu, którą można złożyć, zmniejszając pojemność, co ma znaczenie przy pakowaniu bagażu. Poj. 0,5 l, po złożeniu 0,2 l, moc 750 W. Jeden wskaźnik poziomu wody.

Reklama

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"