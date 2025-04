Delektujemy się nimi, a jednocześnie mamy czasem wyrzuty sumienia. Bo tuczą, bo cukier niezdrowy... Może jednak któreś jest zdrowe? Większość ciast składa się z jasnej mąki, tłuszczu, jaj i cukru. Czasem jest jeszcze mleko lub śmietana, a w ciastach z nadzieniami są dżemy, owoce, biały ser, bakalie. Spulchniane są drożdżami lub proszkiem do pieczenia. Co tu jest niezdrowego? Raczej nic... Mąka pozbawiona otrąb nie jest wprawdzie przyjazna dla naszej sylwetki, ale to jeszcze nie największy wróg. Proszek do pieczenia - wiadomo chemia, lecz, na szczęście, dodajemy go mało. Owoce, ser, jajka - samo zdrowie. A zatem problemem jest w zasadzie tylko cukier i tłuszcz. A właściwie ich nadmiar i to, że występują w duecie, bo wtedy tuczą najbardziej. Podnoszą cholesterol i trójglicerydy. Nie możemy ich wyeliminować, ale zobaczmy, które ciasta zawierają ich mniej i te wybierajmy. Odradzam Ci jedzenia wypieków na margarynie i z dodatkiem tłuszczu palmowego. Nie używaj również tych niezdrowych tłuszczów do domowych ciast. Zawierają szkodliwe tłuszcze "trans". Upewnij się, która cukiernia w twojej okolicy stosuje masło i tam się zaopatruj. Przeciętny kawałek ciasta dostarcza tyle kalorii, co średni posiłek. Pamiętaj o tym, gdy masz nadwagę.

Które ciasto najzdrowsze

Sernik. Zawiera średnio: kcal: 270, tłuszcz: 12 g, białko: 12 g, węglowodany: 24 g. Przepisów na to ciasto są setki. Najbardziej kaloryczny jest sernik na kruchym spodzie (bo kruche ciasto jest tłuste) z bardzo słodką masą serową. Znacznie przekracza podaną ilość kalorii. Bywa, że ma ponad 300 kcal. Najmniej kaloryczny - na zimno, z owocami i galaretką (ok. 150 kcal) Wszystkie są bogate w białko i witaminy z grupy B. Nasze rady. Zamiast spodu z ciasta kruchego, które w klasycznej wersji zawiera 200 g masła na 300 g mąki, rób spód półkruchy, zastępując połowę tłuszczu śmietaną. Jeszcze mniej kaloryczny będzie sernik bez ciasta. Stosuj ser półtłusty i dodawaj do sernika owoce. Kawałek takiego wypieku jest zdrowy i nie tuczy.

Drożdżowe. Zawiera średnio: kcal 290, tłuszcz: 7 g, białko: 7 g, węglowodany: 43 g. Czasem można się spotkać z błędną informacją o szkodliwości drożdży. Nie wierz w to. Ktoś pomylił drożdże piekarskie i drożdżami chorobotwórczymi, wywołującymi drożdżycę lub inaczej grzybicę i narobił zamieszania. Drożdże piekarskie wręcz wzbogacają ciasto, głównie w białko i wit. z grupy B. Placki i babki na drożdżach mają na ogół mniej tłuszczu niż inne wypieki. Są lżej strawne, często mogą je jeść także osoby, chore, nawet diabetycy. Nasze rady. Zamiast 200– 220 g masła na na 1 kg mąki, użyj do wyrabiania ciasta drożdżowego 150–170 g na 1 kg mąki. Dodaj 1-2 łyżki cukru mniej niż w przepisie. Zastąp 15 proc. jasnej mąki otrębami lub mąką razową. Dodawaj do ciasta świeże lub suszone owoce. Zrezygnuj z kruszonki i lukru.

Francuskie. Średnio zawiera: kcal: 440, tłuszcz 28 g, białko: 6 g, węglowodany: 42 g. Ten rodzaj ciasta, nazywany jest też listkowym, bo ma specyficzną, warstwową strukturę. Jest pracochłonne, więc chętnie kupujemy gotowe, w które zawijamy np. owoce i mamy deser w kilka minut. Ciasto francuskie to także croissanty i napoleonki. Jest bardzo tłuste - na 400 g mąki potrzeba 500 g masła. Nasze rady. Nie da się zmniejszyć ilości tłuszczu, bo wtedy ciasto przestanie być francuskim. Aby obniżyć kaloryczność wypieków, dobieraj mniej słodkie i mniej tłuste nadzienia. Jeśli masz skłonność do nadwagi, jedz ciasto francuskie sporadycznie.

Tort. Średnio zawiera: kcal: 360, tłuszcz: 19 g, białko 5 g, węglowodany: 38 g. Tort to najbardziej luksusowe ciasto. Wybieraj te na spodach biszkoptowych jasnych lub z kakao, bo albo nie ma w nich tłuszczu wcale, albo jest go mało. Spody bezowe także co prawda nie mają tłuszczu, ale mnóstwo cukru! Tort bezowy lub na spodzie kruchym albo z ciasta parzonego jest bardziej kaloryczny. Nasze rady. Przynajmniej jeden krążek spodu przełóż owocami w galaretce. Wzbogacą tort w wit. C i będzie mniej kaloryczny. Zamiast kremów maślanych stosuj budyniowe lub bitą śmietanę. Rób polewy z dobrej czekolady, to bogactwo magnezu.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"